По подозрению в мошенничестве задержаны руководители таможни и полиции Эстонии

Глава таможенного отдела Налогового-таможенного департамента Эстонии Ээрик Хелдна и директор Департамента полиции и погранохраны (PPA) Эльмар Вахер сегодня были задержаны по подозрению в мошенничестве, сообщает ERR со ссылкой на государственного прокурора.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По версии следствия, Хелдна в 2019 году был фиктивно трудоустроен в PPA, хотя в то же время его перевели в национальные Силы обороны, где к тому моменту он фактически работал уже год. Полиция безопасности Эстонии (КаПо) считает, что таким образом Хелдна собирался за два года увеличить свой срок работы полицейским до 25 лет — это дает право на получение пожизненной пенсии. Как утверждает сторона обвинения, за помощью Хелдна обратился к Вахеру, который якобы содействовал ему в вопросе трудоустройства.

В мае прошлого года Хелдна, утверждают в КаПо, обратился в Департамент социального страхования с просьбой о назначении пожизненной пенсии, его заявление было удовлетворено.

Государственный прокурор Эстонии Мария Энстик подтвердила ERR, что Хелдна и Вахер были задержаны сегодня утром, сейчас они проходят по делу в качестве подозреваемых. "Проводятся необходимые обыски и допросы", — уточнила Энстик. Она не исключает, что Департамент полиции и погранохраны мог заключить больше одного фиктивного договора о трудоустройстве.

"Такого рода деятельность, связанная с созданием или предоставлением определенных трудовых отношений какому-либо лицу, может рассматриваться как подготовительный этап такого преступления, как мошенничество. Но мошенничество становится наказуемым только с того момента, когда человек совершил попытку обмана, то есть подал заявление в Департамент социального обеспечения о том, что он желает получать пенсию на основании этих документов. Это означает, что до тех пор, пока ни один человек не обратится за пенсией на основании своего фиктивного стажа, мы не будем рассматривать это как уголовное преступление", — сказала Энтсик.

Гендиректора PPA Вахера, который предположительно содействовал в фиктивном трудоустройстве Хелдна, был отстранен от должности после предъявления подозрений. Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс также распорядился начать служебную проверку кадровых решений, принятых в Департаменте полиции и погранохраны в последние пять лет.

Хелдна проработал в эстонских правоохранительных органах более 20 лет, в 2009-2017 годах он занимал должность замглавы КаПо. В 2020 году Хелдна был назначен на должность главы таможенного отдела Налогово-таможенного департамента.

Вахер руководил Департаментом полиции и погранохраны с мая 2013 года, его контракт заканчивался 1 мая этого года.