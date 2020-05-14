По Таллинну бродит медведица с медвежонком: полиция готовит операцию по поимке

Спасатели и полицейские Таллинна в четверг вечером развернут в таллиннском районе Хааберсти спасательную операцию по поимке медведей, передвигающихся в районе Музея под открытым небом и Раннамыйза теэ.

В операции также примет участие ветеринар, цель — усыпить медведей и доставить их в лес, сообщил BNS пресс-секретарь спасательного департамента. Спасательная операция пройдет ориентировочно в период 19-22 часа, при необходимости будет продолжаться дольше.

Чтобы спасательная операция прошла успешно, спасатели и полиция просят людей, которые живут на территории между Музеем под открытым небом и Раннамыйза теэ, обязательно оставаться дома. Кроме того, крайне важно, чтобы и все домашние животные находились в помещении — это касается и находящихся обычно во дворе собак и кошек, поскольку они могут помешать ищущим медведей собакам и пострадать сами.

Осторожность следует проявлять и живущим по соседству с зоной риска людям, поскольку медведи могут повести себя непредсказуемо и выйти за пределы зоны риска.

Спасательный департамент просит всех, кто заметил медведя или медведей, немедленно сообщить об этом по номеру вызова экстренной помощи 112. Сообщить следует точное место, время, когда заметили медведя, и в каком направлении он ушел. Также следует сообщить, сколько было медведей и какого они были размера.

В 9.02 в четверг утром спасателям поступил вызов в Хааберсти, где на тропе здоровья заметили медведей. На данный момент медведи, находящиеся в районе Музея под открытым небом и Раннамыйза теэ, все еще не пойманы.