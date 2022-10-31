По Украине нанесен массированный удар. Часть Киева обесточена, в Харькове остановили работу метро

Утром 31 октября во всех регионах Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские источники сообщили о взрывах в пригороде Киева, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской и других областях страны.

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В Киевской, Полтавской и Винницкой областях сработала система противовоздушной обороны. Местные власти сообщили о попаданиях по объектам критической инфраструктуры в Запорожской и Черкасской областях, а также в Киеве и Харькове.

В результате ударов часть Киева оказалась без электричества, в нескольких районах города нет водоснабжения, рассказал мэр Виталий Кличко. Как сообщил корреспондент Би-би-си, в Киеве было слышно "много взрывов", после которых в городе не только отключилось электричество, но и пропала связь. В Харькове после обстрела приостановили работу метро.

Кроме того, после обстрела энергетической инфраструктуры обесточенными оказались несколько веток украинских железных дорог. На маршруты вывели тепловозы.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак, комментируя новый массированный обстрел страны, заявил, что россияне "продолжают воевать с мирными объектами". "Мы выдержим, а их позор будет стоить целым поколениям россиян очень дорого. Продолжаем работать в тылу и на фронте", — добавил он.

Минобороны РФ пока не комментировало массированный удар по территориям Украины.