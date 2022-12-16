По Украине нанесли новый массированный удар. В некоторых регионах экстренно отключили свет

Власти Украины сообщили, что утром 16 декабря регионы страны подверглись новому ракетному удару. На всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

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В офисе президента Украины призвали граждан готовиться к ракетным атакам и проследовать в укрытия.

Украинские телеграм-каналы пишут о звуках взрывов в Харьковской и Днепропетровской областях, а также в Кривом Роге и Запорожье. Кроме того, сообщается о работе средств ПВО в Киевской области.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в Деснянском районе столицы.

Как сообщил глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов, российские войска нанесли три удара по критической инфраструктуре региона. По предварительной информации, пострадавших нет. Глава Харькова Игорь Терехов предупредил, что из-за удара по объекту инфраструктуры могут быть перебои со светом.

Глава военной администрации Николаевской области Виталий Ким сообщил, что, по его оценке, по территории Украины выпустили около 60 ракет.

Из-за угрозы ракетных ударов в некоторых областях Украины ввели экстренные отключения электричества. В частности, ограничения применены в Черкасской, Житомирской, Кировоградской и Сумской областях.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил 11 декабря, что после восьми серий массированных ракетных ударов, нанесенных российскими войсками, в стране повреждены все тепло- и гидроэлектростанции.

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.