По уровню заболеваемости коронавирусом Литва на третьем месте в Европе

В Литве за прошедшие сутки выявлено 2450 новых случаев Covid-19, 17 инфицированных скончались, со ссылкой на статистический департамент страны сообщает LETA.

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На сегодняшний день это наибольшее число выявленных за сутки больных Covid-19 в Литве с начала пандемии.

За прошедшие сутки проведено 12 406 анализов на Covid-19, доля положительных результатов теста составила 19,7%.

В общей сложности с начала распространения Covid-19 в Литве заражение было выявлено у 67 066 человек, подтверждено выздоровление 26 836 человек.

С начала пандемии с диагнозом Covid-19 скончались 564 человека, еще 289 инфицированных умерли по другим причинам. В больницах Литвы на сегодняшний день лечатся 1885 пациентов с Covid-19, 148 из них находятся в реанимации.

По данным Литовского национального центра общественного здоровья, 14-дневная совокупная заболеваемость Covid-19 в стране составляет 952,4 случая на 100 тыс. жителей.

За последние сутки в Эстонии проанализировали 5 402 теста на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 451, или 8,3% от общего количества тестов, сообщает rus.delfi.ee.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 358,17 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 6,6%.

Cитуация в Европе

Если во время первой волны пандемии уровень заболеваемости и смертности в Литве был одним из самых небольших в Европе, то сейчас страна оказалась на третьем месте. Таковы данные Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, пишет ru.delfi.lt.

По уровню заболеваемости в Европе Литву опережают только Люксембург (1209, 13,8) и Хорватия (1861, 18,4).

Недавно ситуация была сложной и в соседней Польше, однако сейчас Литва значительно опережает соседей. В Польше показатель за 14 дней составляет 650,4 случаев на 100 000, а смертность 17,8.

В Латвии и Эстонии уровень заболеваемости в три раза меньше, чем в Литве - соответственно 352,8 и 4,1, и 337 и 2,8 на 100 000 жителей.

В Испании уровень заболеваемости снизился до 312 случаев на 100 000 жителей, в Чехии - до 551,2. Самый низкий показатель заболеваемости фиксируется в Исландии, соответственно 55,5 случаев на 100 000 жителей. Немного больных и в Ирландии – 83,8 и в Финляндии – 105,4 на 100 000 жителей.