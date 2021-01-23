По всей России проходят акции в поддержку Навального. Задержаны сотни человек

По всей России в субботу проходят акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Полиция проводит массовые задержания.

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Предполагается, что митинги "Свободу Навальному!" пройдут в 93 городах России. Также ожидаются акции солидарности в других городах мира , в том числе в Париже, Берлине, Риме, Мадриде, Лиссабоне, Амстердаме, Хельсинки, Праге, Варшаве, Тель-Авиве, Вашингтоне, Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. Ранее уже сообщалось, что из-за ограничений, связанных с пандемией, Рижская дума не согласовала митинг в поддержку Алексея Навального.

Российские правоохранительные органы объявили планирующиеся протестные акции вне закона, их организаторов заранее задерживают и приговаривают к административным арестам. К 12 часам по латвийскому времени количество задержанных превысило 230 человек, включая Любовь Соболь. К протестующим присоединилась Юлия Навальная.

В центре Москвы в районе Пушкинской площади, как сообщает корреспондент DW, людей задерживают буквально каждую минуту. Собравшиеся скандируют: "Путин — вор!" и "Выпускай!".

На митинг пришла и супруга Навального Юлия. Вскоре она была задержана полицией, о чем сама сообщила в Instagram. "Извините за плохое качество. Очень плохой свет в автозаке", — написала Навальная.

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Публикация от @yulia_navalnaya





Telegram-канал Nexta Live сообщает об акциях, проходящих в Белгороде и Ульяновске. В Ульяновске начались столкновения между протестующими и полицией.



В Нижнем Новгороде самое массовое шествие в истории.

Спасибо, нижегородцы! Вы крутые! pic.twitter.com/I5Q4fZxmEc

— Команда Навального (@teamnavalny) January 23, 2021

В Москву вводят бронетехнику — "Медуза". pic.twitter.com/RaInDB88oY — SOTA (@SotaVision) January 23, 2021

A huge crowd in Perm, despite the bitter cold.

"Putin’s a thief!" seems to be the unifying chant of Russia’s protesters today. pic.twitter.com/onFTRYy8wQ

— Matthew Luxmoore (@mjluxmoore) January 23, 2021

Большое шествие в Екатеринбурге! pic.twitter.com/b4J0px2iXx — Команда Навального (@teamnavalny) January 23, 2021

Pro-Navalny protests have kicked off in the Far East and now in Siberia, where 100s and 1000s coming out. Their size could influence whether he's released from jail. Pics and vid coming out from Vladivostok, Irkutsk, Ulan-Ude, even Yakutsk, where it is -50C. So far 56 arrested. pic.twitter.com/PZSZbgteVU — Andrew Roth (@Andrew__Roth) January 23, 2021

Около 1,5 тыс. человек вышло на митинг в центре Барнаулаhttps://t.co/6tb7ljztJb pic.twitter.com/y0V9KxJFAj — Тайга.инфо (@taygainfo) January 23, 2021

Police are jumping into the crowd and targeting younger protestors for arrest. Unis are threatening expulsions, high schools threatening punishment for protesting. Students are increasingly audience for Navalny’s investigations and have played big role in the protests since 2017. pic.twitter.com/VNtFceh2Kk — Andrew Roth (@Andrew__Roth) January 23, 2021

По информации координатора движения "Время" Степана Лосева, на Сахалине в поддержку Алексея Навального вышли около 400 человек. Сотрудники полиции кладут задержанных лицом на холодный асфальт

Видео: Александр Шукан pic.twitter.com/e06ltMV89v

— Гражданское Общество (@civ_soc) January 23, 2021



YouTube-канал Навальный Live ведет стрим, в котором собирается информация о ситуации вокруг протестов. За ходом событий можно также следить по текстовым трансляциям на Би-Би-Си, Медиазоне, Медузе, Deutsche Welle и других сайтах.



На Пушкинской площади начались задержания. pic.twitter.com/f5l6OUFMXj — The Insider (@the_ins_ru) January 23, 2021

У Драмтеатра в Екатеринбурге, куда уже добралась значительная часть протестующих, очень людно. Они всеми силами демонстрируют, что они не боятся 30-градусных морозов. Наш корреспондент оценивает число собравшихся в пять тысяч pic.twitter.com/8fGu1hN5a6 — Znak.com (@znak_com) January 23, 2021

У Драмтеатра в Екатеринбурге, куда уже добралась значительная часть протестующих, очень людно. Они всеми силами демонстрируют, что они не боятся 30-градусных морозов. Наш корреспондент оценивает число собравшихся в пять тысяч pic.twitter.com/8fGu1hN5a6 — Znak.com (@znak_com) January 23, 2021

Около 1,5 тыс. человек вышло на митинг в центре Барнаулаhttps://t.co/6tb7ljztJb pic.twitter.com/y0V9KxJFAj — Тайга.инфо (@taygainfo) January 23, 2021

Разгон демонстрации во Владивостоке

Видео: местный штаб Навального pic.twitter.com/8dAQpnPu4A

— ОВД-Инфо (@OvdInfo) January 23, 2021





В Москве органы правопорядка подготовились к акциям протеста заранее. Пушкинская площадь полностью перегорожена.



Полиция уже подготовилась к завтрашней акции в Москве: Пушкинская площадь полностью перегорожена, попасть на нее завтра, очевидно, будет невозможно.

Фото: Дмитрий Кочанов / @SotaVision >> pic.twitter.com/4BDyekAzm5

— SOTA (@SotaVision) January 22, 2021



Контекст

20 августа Алексeю Навальному стало плохо на борту самолета, вылетевшего из Томска в Москву. Он потерял сознание, после чего экипаж совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Навального отправили на лечение в Германию. Власти страны объявили, что Навальный был отравлен боевым веществом группы "Новичок". Примерно через месяц после отравления оппозиционера выписали.

Пока Навальный был за границей, Федеральная служба исполнения наказаний потребовала заменить условный срок по делу "Ив Роше" на реальный, а Следственный комитет России завел на политика новое уголовное дело о мошенничестве.

Навальный вернулся в Россию рейсом "Победы" 17 января. После прилета Навальный был задержан при прохождении пограничного контроля. На следующий день суд, заседание которого проходило в отделении полиции, постановил заключить его под стражу. Навальный с 18 января находится в СИЗО "Матросская тишина", 19 января вышел его фильм о "дворце Путина", который к утру 23 января набрал уже больше 65 млн просмотров.