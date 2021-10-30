По всей России введен режим нерабочих дней

Российские регионы могут сами продлевать даты нерабочих дней в зависимости от эпидемиологической ситуации.

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С субботы, 30 октября, режим нерабочих дней начал действовать по всей России. В соответствии с указом президента Владимира Путина он продлится до 7 ноября. Однако регионы могут сами продлевать даты нерабочих дней в зависимости от ситуации с коронавирусом. Пока ни один из субъектов федерации не объявлял о продлении этого режима, однако 13 российских регионов, включая Москву и Подмосковье, ввели его раньше.

На период нерабочих дней в школах и детских садах объявили каникулы. В детских дошкольных заведениях появятся дежурные группы. В случае крайней необходимости они будут организованы и в школах для учеников начальных классов. Университетам и колледжам на федеральном уровне рекомендовано перейти на дистанционное обучение. В ряде регионов студентов отправили на каникулы.

Самые жесткие ограничения — в Москве и Московской области

В период нерабочих дней приостанавливается работа предприятий и организаций, на работу может выходить только минимальное число сотрудников. Исключение составляют лишь предприятия непрерывного цикла. Режим работы предприятий торговли и бытовых услуг каждый регион определяет сам. Некоторые из них ввели частичные локдауны. Одни из самых жестких ограничений действуют в Москве и Московской области. В российской столице в этот период работают только аптеки и магазины с товарами первой необходимости. Предприятия общепита могут работать только навынос и на доставку. Приостановлено проведение культурных и зрелищных мероприятий.

За день перед началом периода нерабочих дней на федеральном уровне в России был зафиксирован очередной максимальный суточный показатель смертности от COVID-19 -1163 человек. За сутки было выявлено 39 849 новых случаев заражения.