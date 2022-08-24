Победа для ЛГБТ+: Вьетнам больше не считает гомосексуальность болезнью

Гомосексуальность, бисексуальность или трансгендерность не следует считать болезнью и нельзя лечить. Такое объявление сделало правительство Вьетнама в "огромном сдвиге парадигмы" в отношении прав ЛГБТ+ в стране, сообщает The Guardian.

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Министерство здравоохранения Вьетнама заявило, что медицинские работники должны относиться к представителям ЛГБТ+ с уважением и следить за тем, чтобы они не подвергались дискриминации.

В заявлении, которое было направлено провинциальным и муниципальным департаментам здравоохранения и опубликовано на сайте правительства, Минздрав Вьетнама подчеркнул, что принадлежность к ЛГБТ+ "не является болезнью", поэтому ее "нельзя вылечить" и ее "не нужно лечить".

Ведомство отметило, что медики "не должны вмешиваться и принуждать к лечению" пациентов из ЛГБТ+. Если нужна какая-либо поддержка, "она должна быть оказана в форме психологической помощи и осуществляться только теми, кто обладает знаниями о сексуальной идентичности", говорится в заявлении.

Прорыв последовал за многолетнией кампанией организаций по защите прав ЛГБТ+. В ноябре участники кампании "Уходи с гордостью" (Leave with Pride) Института исследований общества, экономики и окружающей среды (iSEE) обратились в представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) во Вьетнаме с просьбой подтвердить, что гомосексуальность не является болезнью.

В апреле представитель ВОЗ во Вьетнаме Кидонг Парк выступил с заявлением, в котором подтвердил, что любые попытки изменить сексуальную ориентацию представителей ЛГБТ+ "не имеют медицинского основания и неприемлемы".

iSEE и организация по защите прав ЛГБТ+ ICS Center теперь призывают вьетнамские власти принять закон, разрешающий однополые браки в стране.