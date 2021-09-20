Победа "Единой России", пять фракций, вопросы к электронному голосованию. Чем закончились выборы в Госдуму

В России прошли выборы в Государственную думу восьмого созыва. Голосование завершилось вечером 19 сентября, но окончательные итоги ЦИК озвучил на следующий день.

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Явка на эти выборы составила 51,68%, голосование велось три дня, 17-19 сентября. Русская служба Би-би-си подводит итоги этих выборов.

"Единая Россия" снова получает конституционное большинство

Партия власти набрала более 49% голосов, что позволяет ей получить более 120 думских кресел. Кроме того, кандидаты-одномандатники от "Единой России" выигрывают в 198 округах (после подсчета 99,6% голосов). Это позволяет "ЕР" вновь заполучить конституционное большинство, как и в прошлом созыве, хотя ее итоговый результат все же чуть хуже, чем на прошлых выборах.

КПРФ, наоборот, улучшила свой результат. В 2016 году коммунисты получили 13,34 % голосов, всего лишь на 0,2% обогнав ЛДПР. В этот раз КПРФ заняла уверенное второе место с 18,9%, оторвавшись от ЛДПР более чем на 12%.

"Избиратель нас услышал, избиратель нам поверил, избиратель за нас проголосовал", — прокомментировал первые итоги выборов Геннадий Зюганов.

При этом глава ЦИК Элла Памфилова в воскресенье выражала недовольство работой представителей КПРФ в регионах. По ее словам, коммунисты пытались усложнить работу избирательных комиссий, заваливая их жалобами. Памфилова пообещала, что пожалуется на ситуацию лично Зюганову.

Коммунистам также удалось выиграть в девяти одномандатных округах по стране. Таким образом, КПРФ получает в Госдуме около 30 мандатов.

"Новые люди" в Думе

В Госдуме появится еще одна парламентская партия — "Новые люди". Она получила 7,09% голосов и смогла даже обогнать ЛДПР — правда, всего на 0,1%. Таким образом, впервые за 15 лет в Госдуме будет больше четырех партий.

"Новые люди" появились в 2020 году, ее возглавляет основатель компании Faberlic Алексей Нечаев. До думских выборов партия участвовала в нескольких региональных кампаниях. Российские СМИ называли ее одним из проектов администрации президента.

Помимо самого Нечаева "Новых людей" во время нынешней предвыборной кампании представляла бывший мэр Якутска Садана Авксентьева, в прошлом беспартийная. Она занимает второе место в партийном списке на выборах.

Успех "Новых людей" Сардана Авксентьева объяснила тем, что партия проводит "новую политику". "Это современные стандарты общения, поэтому вы сейчас наблюдаете новую политику, новые стандарты взаимодействия власти и общества", — заявила она.

Глава партии Нечаев прогнозировал, что "Новые люди" получат 13-14 кресел в Думе.

Другая новая партия на этих выборах, "Зеленая альтернатива", не смогла набрать и процента голосов.

Электронное голосование и оппозиция в Москве

Одной из главных интриг этих выборов было то, как себя проявит "Умное голосование" — проект, нацеленный на отбор голосов у "Единой России". В Москве "Умное голосование" в основном поддержало кандидатов от КПРФ, которые выдвигались против кандидатов из так называемого "списка Собянина".

Например, в Кунцевском округе от КПРФ выдвигался преподаватель МГУ Михаил Лобанов, а при поддержке властей на выборы шел ведущий ВГТРК Евгений Попов.

В начале подсчета голосов многие кандидаты от КПРФ опережали своих соперников, поддержанных властями. Так, по предварительным данным ЦИК, в московских округах побеждали коммунисты — Михаил Лобанов, Валерий Рашкин, Денис Парфенов, Сергей Обузов, Анастасия Удальцова и еще несколько человек. Лидировал и Сергей Митрохин, который выдвигался от "Яблока".

Однако для полного подсчета голосов по московским одномандатникам были необходимы еще и результаты дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Сначала в ЦИК обещали, что поставят эти результаты в ночь на понедельник, но этого не случилось.

Параллельно несколько кандидатов от КПРФ заявляли о нарушениях во время ночного подсчета голосов и оформления протоколов на участках. Например, Михаил Лобанов рассказал, что территориальные избирательные комиссии отказывались принимать протоколы голосования и отправляли их на пересчет.

В итоге к утру понедельника лидировавшие кандидаты от КПРФ стали уступать свои позиции одномандатникам из "списка Собянина". Днем в понедельник мэр Москвы выступил с заявлением о том, что все кандидаты, которых он поддержал, выиграли в своих округах.

Согласно результатам электронного голосования в Москве, которое было обнародовано только на следующий день после голосования, кандидаты от власти получили значительно больше голосов, чем их ближайшие соперники.

Соратник Навального Леонид Волков заявил, что кандидаты, поддержанные "Умным голосованием", выиграли почти во всех округах Москвы, а в Госдуму не могут пройти якобы из-за массовых фальсификаций.

Партия КПРФ сообщила, что не признает результаты электронного голосования в Москве, и призвала своих сторонников выйти на митинги — однако столичная мэрия их не согласовала.

Партия "Яблоко" не смогла преодолеть пятипроцентный барьер и не провела ни одного одномандатника в Госдуму.

Тотальная блокировка "Умного голосования"

Еще до начала выборов власти пытались помешать избирателям ознакомиться со списками "Умного голосования". Роскомнадзор потребовал от Apple и Google удалить приложение "Навальный", где публиковались списки "УГ". И в первый же день выборов эти компании пошли навстречу властям. После этого Google также блокировал гугл-документы, где содержались списки "Умного голосования".

Бота "Умного голосования" заблокировал и мессенджер Telegram, созданный Павлом Дуровым. Правда, на фоне недовольства со стороны пользователей доступ к боту был восстановлен — но только за пределами России.

Наблюдатели фиксировали вбросы, а ЦИК — фейки

С первого дня голосования независимые наблюдатели и члены избирательных комиссий заявляли о множестве попыток вбросов. Наблюдатели публиковали видео, на которых члены избиркомов выдавали людям лишние бюллетени, закрывали тряпками и картинками камеры наблюдения на участках или сами совершали вбросы.

Несмотря на многочисленные жалобы, ЦИК заявлял, что выборы проходят абсолютно прозрачно и без серьезных нарушений. Всего центризбирком подтвердил 12 случаев вбросов бюллетеней в восьми регионах России.

Однако власти были сильно меньше увлечены сообщениями о нарушениях на выборах, чем поиском и разоблачением фейков, в изготовлении которых обвиняли Запад и оппозицию.

Так, ЦИК 18 сентября показал на своем брифинге видео о том, как в одной из московских квартир оппозиция создала "фабрику фейков" для очернения выборов. Русская служба Би-би-си поговорила с актерами, которые снимались в этом видео. Как выяснилось, актерам сказали, что они будут сниматься в социальной рекламе, но кто был заказчиком ролика — неизвестно.

Памфилова же заявила, что ручается за то, что информация о "фабрике фейков" достоверная.

Также глава ЦИК неоднократно подчеркивала, что во время выборов на электоральную систему России обрушились "беспрецедентные кибератаки" из США и Германии. Однако специалисты департамента информационных технологий Москвы успешно отразили около тысячи кибератак, отчитались в ведомстве.