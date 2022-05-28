Победа Украины или поражение Путина? Как на Западе спорят о целях войны

Перспектива затяжной войны выявила разногласия среди европейских лидеров и экспертов. Они едины в поддержке Киева, но расходятся насчет собственных целей: помогать Украине одержать победу — или добиваться скорейшего перемирия даже ценой уступок Кремлю.

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За последнюю неделю Россия бросила в бой огромные силы и смогла продвинуться в Донбассе, угрожая окружить большую группировку украинских войск в районе Северодонецка и Лисичанска. По словам украинских властей, на некоторых направлениях российским войскам удалось создать значительный перевес в живой силе.

Но еще важнее в битве за Донбасс артиллерия и тяжелые вооружения. Однако партнеры Киева задерживают поставки современных вооружений, опасаясь реакции Кремля, и среди них возникают публичные разногласия насчет целей войны.

В Европе и США раздаются призывы добиваться скорейшего перемирия, даже если оно будет означать территориальные уступки со стороны Украины. Этому лагерю в общественном поле противостоят те, кто хочет победы Украины и освобождения ее территорий.

В Киеве на призывы скорее мириться с Москвой отвечают жестко, а порой даже нецензурно. Украинские власти говорят, что для скорейшего прекращения войны США и Европа должны ввести новые санкции против Москвы и ускорить поставку оружия, в первую очередь реактивных систем залпового огня.

Поражение Путина или победа Украины?

Если власти США, Британии, Польши и ряда других стран Восточной Европы поддерживают Украину в стремлении освободить ее земли, то в Западной Европе говорят о прекращении войны.

За скорейшее перемирие уже высказались президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги. Эти лидеры остались на позиции, которую Запад занимал в самом начале войны — осуждение российской агрессии и желание наказать Россию за нее экономическими санкциями.

Когда после вывода российских войск из Киевской и Черниговской области Британия и США заговорили о возможной победе Украины, в Париже, Берлине и Риме промолчали.

Они продолжают повторять, что в этой войне не должен победить Путин. Но "поражение Путина" можно трактовать широко — например, им можно считать сам факт, что Украина сохранила независимость, а Киев не пал, считает Чарльз Купчан, служивший помощником президента Обамы и главой отдела Европы в Совете нацбезопасности США.

В том же духе выступил отдел мнений газеты New York Times: по мнению авторов редакционной статьи, США должны выступать за скорейшее перемирие и решение вопроса мирным путем, а освобождение всей территории Украины — цель нереалистичная, так как поддержка Украины со стороны западных стран может иметь пределы, а Россия уже достаточно ослаблена, чтобы не быть опасной в будущем.

Генри Киссинджер, патриарх школы "реализма" в американской внешней политике, высказался за скорейшее прекращение войны и перемирие с отводом войск на границы до 24 февраля — и предостерег против войны с Россией.

Власти Украины отвергают предложения о территориальных уступках — и, судя по последнему соцопросу, их в этом поддерживает 82% украинцев.

"Пошли бы вы *****, ********, *****, с такими предложениями, *****, немножко поторговать украинской территорией. Вообще охерели что ли там? У нас кровь, у нас дети умирают…" — ответил на предложения об уступках советник офиса президента Украины Алексей Арестович.

Арестович говорит, что Россия смогла пополнить свои резервы и бросить боеспособные подразделения в Донбасс, создав реальную опасность захвата Северодонецка.

Более того, успехи на востоке страны создали реальную опасность нового российского наступления на Киев, считает политик. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба также заявил, что ситуация в Донбассе "чрезвычайно плоха" для украинских войск. Определенные успехи России на этом направлении признали в Вашингтоне и Лондоне.

Если на первом этапе войны ВСУ смогли навязать российской армии выгодный для них ход войны, избегая крупных сражений и действуя через контратаки и засады, то в битве за Донбасс ключевую роль играет артиллерия, и пока перевес в ней у России.

Однако баланс сил может измениться, если Украина продолжит получать новую западную технику, говорят эксперты. Украинские силы уже получают американские гаубицы М777, и в Пентагоне говорят, что 85 из обещанных 108 установок уже используются в бою. Управлять ими 200 украинских артиллеристов были обучены на военной базе в Германии.

Ракетная артиллерия, чтобы освободить Херсон

Однако в Киеве особенно ждут от США поставки американских РСЗО (реактивных систем залпового огня) MLRS и HIMARS, которые позволят наносить более точные удары на большем расстоянии. Зеленский говорил об острой нужде в них еще в апреле, а в начале мая главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный передал просьбу генералу Марку Милли, главе объединенного комитета начальников штабов США.

Но Вашингтон долго никак не отвечал на этот запрос. Байден опасался передавать Киеву эти системы из-за того, что этот шаг будет воспринят в Кремле как эскалация, писало издание Politico. Опасение заключалось в том, что MLRS могут быть использованы для запуска ракет с дальностью до 300 км, что позволит ВСУ поражать объекты на территории России, сообщали американских СМИ.

Лишь в конце мая источники Си-эн-эн сообщили, что администрация готовится передать РСЗО на следующей неделе.

Именно поставка Украине артиллерии, в том числе ракетной, и тяжелой техники — лучший способ закончить войну как можно скорее, считают украинские власти. Они говорят, что западные союзники должны сосредоточиться на этом и на новых санкциях против Москвы, а не предлагать уступить ей территории.

"Сколько уже времени мы боремся, чтобы Украине дали все необходимое оружие, чтобы изменить характер боев и начать двигаться быстрее и увереннее к изгнанию оккупантов? Все оружие, включая РСЗО. С теми системами, которые реально необходимы, чтобы остановить эту агрессию. Мы уверены, что, благодаря нашим усилиям, все же будем услышаны", — сказал Зеленский.

С помощью MLRS украинская армия сможет освободить Херсон, говорил глава МИД Кулеба.

Не называя конкретных городов, схожую оценку выразил американский военный эксперт Роб Ли — он считает, что эти системы могут помочь Украине отвоевать у России захваченные территории в течение этого лета.

Однако пока что неизвестно, сколько таких систем будет передано в ближайшее время, пишет Wall Street Journal, также узнавший о планах поставки MLRS в Украину.

В требовании новых вооружений с Киевом солидарны Лондон и Варшава. Президент Польши Анджей Дуда даже обвинил Германию в проволочке.

За поставку Украине тяжелой техники Бундестаг проголосовал еще в конце апреля. Тогда Берлин обещал передать 50 самоходных зенитных установок "Гепард" — но месяц спустя уточнил, что отправит их в июле.

Народный депутат Верховной рады Анастасия Радина назвала разговоры о передаче "Гепардов" в июле унизительными. "Это ставит вопрос: кого на самом деле поддерживает Германия?", — отметила она на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

"Долгосрочное обязательство"

О вероятности затяжной войны сейчас говорит и российское руководство. В начале вторжения глава Росгвардии Виктор Золотов, чьи подчиненные воюют в Украине, признал, что спецоперация "идет не так быстро, как хотелось бы".

Но теперь в Москве все чаще говорят, что торопиться некуда. "Мы не гонимся за сроками. Нацизм нужно либо искоренить на 100%, либо он поднимет голову уже через несколько лет, причем в еще более уродливой форме", — заявил глава Совбеза РФ Николай Патрушев.

Путин все еще пытается завоевать новые территории в Украине и настаивает на уступках, которые Киев не может принять, отмечает британский военный историк сэр Лоуренс Фридман.

"Сейчас благоразумным будет ожидать, что это не краткосрочная чрезвычайная ситуация, а долгосрочное обязательство для стран, поддерживающих Украину; что не существует простого дипломатического решения; и что Украина продолжит воевать столько, сколько нужно для возвращения своих территорий", — пишет Фридман.