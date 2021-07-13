Почему на Кубе вспыхнули массовые протесты? Три главные причины

Впервые за более чем 60 лет тысячи протестующих вышли на улицы примерно в двадцати городах по всему острову, скандируя "Свобода!" и "Долой диктатуру!". Президент Кубы Мигель Диас-Канель призвал своих сторонников также выйти на улицы, чтобы противостоять протестующим.

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Протесты начались в городе Сан-Антонио-де-лос-Баньос, расположенном в 26 км от столицы страны Гаваны, и распространились по всей стране.

"Это ради свободы людей, мы не можем больше этого терпеть. Мы не боимся. Мы хотим перемен, мы не хотим больше диктатуры", — рассказал Би-би-си по телефону протестующий в Сан-Антонио.

Алехандро, который участвовал в акции протеста в Пинар-дель-Рио, сказал Би-би-си, что протест в его провинции начался после того, как здесь увидели, что происходит в Сан-Антонио-де-лос-Баньос.

"Мы увидели протест в сети, и люди начали выходить", — сказал молодой человек по телефону.

"Нет еды, нет лекарств, нет свободы. Они не дают нам жить. Мы устали", — добавил он.

Кубинские иммигранты призывают США вмешаться



Как сообщает корреспондент Русской службы Би-би-си в Вашингтоне Кирилл Белянинов, митинги и демонстрации в поддержку протестов, проходящих сейчас на Кубе, вечером в воскресенье прокатились по всему восточному побережью США — от Нью-Йорка до Флориды.

В районе Маленькая Гавана в Майами на улицы вышло несколько тысяч человек. Полиция была вынуждена полностью перекрыть автомобильное движение на нескольких магистралях. При этом многие полицейские присоединились к протестующим.

"Настал час свободы, — заявил в своем выступлении на митинге мэр Майами Фрэнсис Суарез. — Такого стихийного протеста, который происходит сейчас в более чем десятке городов на Кубе, не было в последние 60 лет".

По официальным данным, в США сейчас проживает почти 2 млн выходцев с Кубы, включая и потомков иммигрантов с острова. Большинство из них — 1,53 млн человек — живут во Флориде.

В 2019 году, в рамках санкций против кубинских властей, администрация США ограничила размеры денежных переводов на остров: теперь проживающие в Соединенных Штатах кубинцы могут отправить своим родственникам и близким не более 1000 долларов раз в три месяца.

Тем не менее, по подсчетам расположенного во Флориде Института изучения Кубы, ежегодно живущие в Америке кубинцы переводят на остров не менее 460 миллионов долларов.

С заявлениями в поддержку протестующих на Кубе выступили десятки влиятельных политиков в США, включая сенаторов Марко Рубио, Рика Скотта, губернатора Флориды Рона де Сантиса и многих других.

Во время пресс-конференции мэр Майами призвал власти стран Запада во главе с США немедленно вмешаться в ситуацию на Кубе.

"Кубинцы достойны и готовы к тому, чтобы избавиться от тирании, — сказал он. — Все это может закончиться сегодня… и благодаря этому миллионы людей от Никарагуа до Венесуэлы смогут получить свободу".

В понедельник заявление президента США Байдена в поддержку протестующих опубликовал и Белый дом. При этом глава американской администрации не стал поддерживать призывы к международной интервенции, ограничившись обращением к кубинским властям.

"Мы поддерживаем кубинцев и их борьбу за свободу, преодоление трагических последствий пандемии и протест против десятилетий репрессий и экономических страданий, — говорится в заявлении Джо Байдена. — Соединенные Штаты требуют от кубинского режима услышать собственных граждан, выполнив их требования в этот критический момент, вместо того, чтобы заниматься самообогащением".

Протесты в это воскресенье были жестко подавлены. И они очень необычны для острова.

Чем же тогда можно объяснить, что тысячи кубинцев в разных городах по всему острову вышли на улицы?

Вот три главные причины.

Коронавирусный кризис



Протесты на Кубе, похоже, являются результатом накопившейся усталости населения, которая возросла в последние месяцы после одного из самых серьезных экономических кризисов и кризисов в области здравоохранения, которые пережил остров со времен так называемого "особого периода" (кризис в начале 1990-х после распада Советского Союза).

Фактически спусковым крючком для нынешней ситуации, похоже, является смесь серьезности ситуации с коронавирусом и экономических мер, принятых правительством, которые сделали жизнь на Кубе все более сложной.

На острове, на котором пандемия находилась под контролем в первые месяцы 2020 года, в последние недели произошла повторная вспышка, что привело к тому, что он вошел в число мест с наибольшим количеством зарегистрированных случаев заболевания по численности населения в Латинской Америке.

Только в воскресенье на Кубе официально зарегистрировано 6750 случаев заболевания и 31 смерть, хотя многочисленные оппозиционные группы говорят, что эти цифры не отражают реальной ситуации.

За последнюю неделю страна побила ежедневные рекорды инфекций и смертей, что привело к перегрузке многих медицинских центров.

В последние дни соцсети были заполнены сообщениями под хэштегами #SOSCuba и #SOSMatanzas с просьбами о международной помощи и гуманитарной интервенции.

В своем воскресном послании кубинский президент заявил, что нынешняя ситуация такая же, как и в других странах, и отметил, что Куба производит собственную вакцину.

Экономическая ситуация



В условиях практически парализованного туризма — одного из двигателей кубинской экономики — коронавирус оказал глубокое влияние на экономическую и социальную жизнь острова, что вызвало рост инфляции, отключения электричества и нехватку продуктов питания, медикаментов и основных продуктов.

В начале года правительство предложило новый пакет экономических реформ, которые, привели к некоторому повышению заработной платы, но и к быстрому росту цен. По оценке экономистов, что цены могут вырасти от 500% до 900% в год в следующие несколько месяцев.

Правительство с прошлого года способствовало созданию валютных магазинов, в которых начали продавать некоторые продукты питания и предметы первой необходимости, но иностранной валюты на руках у населения очень мало.

Пандемия также привела к длинным очередям, в которых кубинцам приходится стоять, чтобы купить самые обычные товары, такие как масло, мыло или курицу. Некоторое время назад участились отключения электричества.

В аптеках и больницах стало не хватать основных лекарств, а во многих провинциях начали продавать тыквенный хлеб из-за нехватки пшеничной муки.

В прошлом месяце правительство решило временно прекратить прием в банках страны наличных вкладов в долларах, основной валюте, которую некоторые кубинцы получают в качестве денежных переводов из-за границы.

Кубинское правительство объясняет нынешнюю экономическую ситуацию наложенным Вашингтоном эмбарго.

В своем воскресном выступлении Диас-Канель заверил, что это основная проблема, которая угрожает здоровью и развитию народа.

Доступ в интернет



Крупнейшая акция протеста на Кубе после начала революции Фиделя Кастро прошла в августе 1994 года в Гаване. Тогда многие кубинцы в других провинциях даже не знали, что произошло в столице.

Спустя почти 30 лет картина совсем другая: сейчас многие на Кубе имеют доступ к интернету.

В последнее время кубинцы все чаще используют социальные сети, чтобы выразить свое недовольство правительством, — до такой степени, что во многих случаях они заставляли власти отвечать в своих официальных СМИ на то, что кубинцы комментируют в сетях.

Сегодня значительная часть населения, в основном молодежь, имеет доступ к "Фейсбуку", "Твиттеру" и "Инстаграму".

Доступ к интернету также привел к появлению множества независимых СМИ, которые освещают темы, которые обычно не затрагивают в официальных СМИ.

В ноябре прошлого года на Кубе прошла очередная демонстрация, организованная через социальные сети, — после того, как полиция ворвалась в дом нескольких молодых активистов, объявивших голодовку.

Социальные сети стали каналом, по которому по всей стране распространились новости и о нынешнем протесте в Сан-Антонио.

Правительство Кубы уверяет при этом, что социальные сети используются "врагами революции" для создания "стратегий дестабилизации", которые якобы следуют инструкциям ЦРУ.