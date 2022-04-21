Почему Путин отказался от штурма "Азовстали" в Мариуполе: возможные причины

Президент России Владимир Путин приказал отменить штурм территории завода "Азовсталь" в Мариуполе. На встрече с министром обороны Сергеем Шойгу он назвал штурм нецелесообразным. Почему — попыталась понять Русская служба Би-би-си.

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Российские военные уже несколько недель пытаются захватить металлургический завод "Азовсталь", где остается группировка украинских войск и много мирных жителей. Точное их число неизвестно. По оценкам российского министерства обороны, сейчас на территории "Азовстали" находятся 2,5 тысячи человек. Российские военные ссылаются на свидетельства сдавшихся в плен украинских бойцов.

Украинские власти считают, что на территории завода может быть до 1000 мирных жителей. Такую цифру называла украинский вице-премьер Ирина Верещук. Мэр Мариуполя Вадим Бойченко оценивал численность гражданских в окружении от 300 до 1000 человек. Проверить эти цифры невозможно.

Завод занимает огромную территорию между рекой Кальмиус с одной стороны и берегом Азовского моря — с другой. Завод имеет свой собственный грузовой порт и разветвленную систему подземных коммуникаций.

О чем говорили Путин и Шойгу

На встрече с Путиным Шойгу назвал Мариуполь "столицей националистического "Азова". Он заявил, что город взят под контроль — за исключением территории предприятия "Азовсталь". "Украинские боевики и иностранные наемники" там "надежно заперты", заявил Шойгу.

По данным министра, на территории завода остаются около двух тысяч человек.

"Предлагаемый штурм промышленной зоны считаю нецелесообразным, приказываю отменить. — сказал Путин после доклада Шойгу о ситуации в Мариуполе. — Это тот случай, когда мы должны думать — то есть, мы всегда должны думать, но в данном случае, тем более, о сохранении жизни и здоровья наших солдат и офицеров. Не нужно лезть в катакомбы и ползать там под землей на этих промышленных объектах. Заблокируйте эту промышленную зону так, чтобы муха не пролетела".

Путин также пообещал, что сдавшимся украинским военным будет гарантирована жизнь.

Отказ от штурма "Азовстали" на первый взгляд выглядел как жест доброй воли со стороны Путина, продиктованный заботой о жизни и здоровье российских военных — в то время как генералы вроде как были полны решимости в самое ближайшее время покончить с обороняющимися.

"Что касается тех, кто скрылся на заводе "Азовсталь" и заблокирован там основательно и по всему периметру, нам на это требуется порядка трех-четырех дней для того, чтобы завершить и эту работу в "Азовстали", — такими словами закончил свой доклад Путину Шойгу.

И тут же последовал приказ Путина отменить штурм.

Почему Путин передумал штурмовать "Азовсталь"?

Версия-1 — военная

"Азовсталь" — огромный завод еще советской постройки, под ним находится целый подземный город с разветвленной системой коммуникаций. По некоторым сведениям, отдельные его сооружения способны выдержать даже ядерный удар.

Завод обороняет крупная, хорошо подготовленная и мотивированная к продолжению сопротивления группировка украинских военных. Информации о том, какими запасами оружия, боеприпасов и продовольствия располагают обороняющиеся, нет. Зато точно известно, что у осажденных есть доступ к морю, а следовательно, и неограниченные запасы воды (питьевую из морской можно получать выпариванием), что в условиях блокады даже важнее, чем запасы продовольствия.

Штурм такого укрепрайона силами пехотных подразделений (а иначе никак) может длиться неделями без гарантированного результата, огромные потери при этом неизбежны, а чем их восполнить — большой вопрос.

С конца февраля — начала марта, когда началось российское наступление на Мариуполь, украинские войска на этом направлении сковывают крупные силы россиян и "Донецкой народной республики" — президент Украины Владимир Зеленский недавно говорил о 10-тысячной группировке противника, и это не считая солдат, убитых и раненых в ходе боев.

В настоящее время анонсированное крупное российское наступление на юге Донбасса (по линии Гуляйполе — Великая Новоселка) развивается вяло. Но если туда перебросят силы, выделенные на штурм Мариуполя, ситуация для Украины может там серьезно осложниться.

Судя по заявлению Шойгу о том, что территория вокруг "Азовстали" "надежно заблокирована", можно предположить, что он уже не считает украинские войска на территории завода серьезной угрозой тылу российской группировки на южном фланге.

Вероятно, что теперь российское военное командование планирует вывести часть войск на другое направление, а оставшимися продолжить блокаду, обстрелы и бомбежки "Азовстали" до тех пор, пока украинский гарнизон не исчерпает силы, запасы продовольствия и ресурсы к сопротивлению.

Версия-2 — политическая

В сводке британской военной разведки от 19 апреля говорилось: "Неспособность России подавить сопротивление в Мариуполе и неизбирательные атаки, причинившие вред местному гражданскому населению, свидетельствуют о том, что российские военные по-прежнему не могут достичь своих целей так быстро, как им хотелось бы".

Сроки завершения российской военной операции в Мариуполе никто не берется предсказать, а времени мало. Как сообщал телеканал Си-эн-эн со ссылкой на источники в госструктурах США, Путин хочет добиться хоть какой-то победы к 9 мая. Эта дата имеет для него большое символическое значение — в этот день в Москве обычно проводится военный парад, и Путину хотелось бы объявить об успехе объявленной им "спецоперации".

Но в условиях продолжающегося штурма "Азовстали" и сообщений о массовой гибели мирных жителей и военных с обеих сторон трудно убедить даже самого доверчивого российского обывателя в успешном завершении операции в Мариуполе. А вот если "заморозить" активную фазу операции на территории завода, объявить об "освобождении" города и пробитии сухопутного коридора к аннексированному Крыму — то такая версия победы может российскую публику и устроить.

С другой стороны, отказ от штурма "Азовстали" оставляет шансы на политический диалог. Президент Украины Владимир Зеленский предупреждал, что уничтожение украинских защитников Мариуполя поставит точку на переговорах с Россией: "это может быть как десять Бородянок".

В Киеве постоянно заявляют, что военным путем деблокировать город невозможно, поэтому применяются политические методы — идут попытки повлиять на Россию через лидеров других стран.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что приказ Путина об отказе от штурма свидетельствует о том, что российские войска фактически не способны захватить предприятие.

"Путин "проявил заботу о российских солдатах". Это значит, что они не могут физически взять "Азовсталь". Они это поняли. Они понесли огромные потери. Наши защитники продолжают удерживать завод", — сообщил Арестович на брифинге в четверг.

Версия-3 — экономическая

"Азовсталь" — один из крупнейших металлургических комбинатов Европы.

До войны комбинат производил в год примерно 4 млн тонн стали, 3,5 млн тонн чугуна, 1,2 млн тонн прокатного железа. Продукцию "Азовстали" использовали для строительства кораблей, мостов и нефтепроводов. Он был единственным в Украине производителем железнодорожных рельсов.

Несмотря на огромные разрушения, причиненные заводу в ходе боев, Москва, возможно, еще надеется спасти что-то ценное.