Почему Роман Абрамович участвует в переговорах России и Украины? Путин ему доверяет? И правда ли он что-то решает?

Роман Абрамович с первых дней войны в Украине стал одной из ее самых неясных, но интересных фигур. Бизнесмен, который с начала нулевых всеми силами и с переменным успехом пытался дистанцироваться от Кремля, стал "доверенным лицом" Владимира Путина в российско-украинских переговорах. Издание Financial Times опубликовало большой материал, посвященный пути Абрамовича от "Сибнефти" и Чукотки до попыток спасти свое состояние и стать важным игроком в мирных переговорах между Россией и Украиной. Пересказ этой статьи портала Meduza.

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"Верит, доверяет ему"

В нулевых Роману Абрамовичу — в отличие от его партнера по "Сибнефти" Бориса Березовского и арестованного в 2003 году Михаила Ходорковского — удалось не рассориться с Кремлем и даже возглавить на восемь лет Чукотку в качестве губернатора. Но в последующие годы и вплоть до начала войны в Украине Абрамович старался максимально дистанцироваться от политики и связей с Владимиром Путиным. При этом, по словам источников FT, он продолжал регулярно посещать круглые столы "путинских олигархов", хотя и редко на них выступал.

В 2014 году, когда Россия присоединила Крым и разгорелась война в Донбассе, США и ЕС ввели санкции против десятков близких к Путину людей, но не против Абрамовича. "У кого-то на столе всегда лежало досье на него, — признается в разговоре с FT один британский чиновник. — Но, как мне объяснили стратегию, дело заключалось в том, что если „сжать" этих людей слишком рано, они никак не смогут повлиять на действия парня сверху".

В день вторжения в Украину 24 февраля Путин созвал в Кремле крупнейших российских бизнесменов, в числе приглашенных был и Абрамович. Но он опоздал и встречался с президентом уже лично. По словам трех источников FT, Путин лично "благословил" Абрамовича выступить посредником в мирных переговорах. Во время закончившихся прогрессом переговоров в Стамбуле президент Турции Реджеп Эрдоган сказал, что присутствие Абрамовича на переговорах показывает, что Путин "верит, доверяет ему".

"Большого патриотизма в этом нет"

Как пишет FT, Владимир Зеленский сам попросил США отложить введение санкций против Абрамовича, чтобы тот мог продолжать перемещаться между странами (пока что между Беларусью, где прошли первые два раунда переговоров, и Турцией, где состоялся третий раунд) в составе российской делегации. Но президент Украины также говорит, что скептически относится к мотивам бизнесмена: "Все эти люди просто боятся санкций — уверен, что большого патриотизма в этом нет".

Тем не менее, добавил он, "достучаться до российского правительства было нереально. [Теперь] у кого-то что-то получается". Но критики Абрамовича настаивают на том, что он использует переговоры для спасения своих зарубежных активов.

"Роман никогда в жизни не разговаривал с Путиным так много, как за последний месяц"

Собеседники FT, близкие к Абрамовичу, утверждают, что он встречается с Путиным не чаще, чем любой из нескольких десятков крупных бизнесменов, которых регулярно вызывает к себе президент. "Роман никогда в жизни не разговаривал с Путиным так много, как за последний месяц. Другие тоже могли вмешаться, но не стали", — рассказывает источник.

Поэтому неясно, имеет ли он реальное влияние на ситуацию. При этом кто-то, вероятно, недоволен его ролью в переговорах: доверенные лица Абрамовича опасаются, что в начале марта его могли отравить сторонники "жесткой линии" продолжения войны. Так, Абрамович был среди тех, кто настаивал на организации гуманитарных коридоров для мирных жителей Мариуполя.

"Они заложники и должны слушать Путина"

С начала войны Абрамович уже выставил на продажу "Челси", перегнал две яхты из Карибского моря в Турцию, передал контроль минимум над двумя инвестиционными компаниями партнеру и другими способами спасает свое состояние, которое Forbes оценивает в 8,4 миллиарда долларов.

Вероятно, отчасти санкции Запада предназначены для того, чтобы настроить крупнейших российских бизнесменов против Путина. Однако до сих пор никто из них публично не осудил его (хотя некоторые осторожно высказывались против войны). "У олигархов было больше власти, когда у них были активы на Западе. Теперь они полностью зависят от России. Они потеряли все, кроме своих российских активов. Они заложники и должны слушать Путина", — уверен источник FT, близкий к Абрамовичу.