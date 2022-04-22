Почему солдаты на войне насилуют и убивают: психологи о преступлениях

Изнасилования, пытки, убийства мирных жителей - то, что каждый день происходит во время войны в Украине. Почему военные совершают преступления и как это объясняют психологи?

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Война всегда жестока и кровава. Идея о том, что современное оружие может быть использовано с хирургической точностью для ведения войны, в которой почти не убивают мирных жителей и уничтожают только военные объекты, абсурдна. По крайней мере, история ни одной такой войны не знает. Но всегда ли она должна быть такой бесчеловечной, как сейчас в Украине? Разве солдаты обязательно должны намеренно стрелять в мирных жителей, убивать детей, насиловать женщин?

"Я не встречал ни одной военной кампании, какие бы высшие моральные ценности она не преследовала, где бы не происходили зверства", - говорит Томас Эльберт (Thomas Elbert), почетный профессор клинической психологии и поведенческой нейронауки в Университете Констанца. Основное направление работы Эльберта: травматический стресс и его последствия, особенно в результате организованного насилия. Он проводил полевые исследования в зонах конфликтов: в Афганистане, Сомали, Уганде. Почему люди совершают на войне чудовищные преступления лучше всего объяснить на трех конкретных примерах, которые получили широкую известность благодаря интернету.

"В восприятии военных они стреляют не в людей"

Один из них - видео с беспилотника. На нем - группа российских танков на безлюдной улице украинского города Буча. Мирный житель - неизвестный мужчина на велосипеде - проезжает перекресток на большом расстоянии от бронемашин. Они стреляют по нему несколько раз: пока человек не падает замертво. Почему это происходит? Клинический психолог Томас Эльберт предлагает два возможных объяснения этого преступного поведения. Во-первых, военные могли почувствовать угрозу. Ведь могло случиться, что человек вдруг достанет противотанковое оружие и выстрелит.

Во-вторых, "стрелять в другого человека им было весело", осуждающе говорит Томас Эльберт. В их собственном восприятии военные стреляют не в человека, а в нелюдей, как это внушает им пропагандистская машина. К тому же для бойцов - а в танке всегда находятся несколько военных - это, по словам ученого, отчасти забава: целиться и точно попадать. "Вы видели, как я выстрелил? Класс!", - говорят они, воспринимая происходящее скорее как стрельбу по мишени, а не по человеку. Ощущение, что убивать весело, хорошо известному любому, кто когда-либо играл в компьютерные шутеры. Эльберт сталкивался с этим в Руанде, изучая там геноцид. Один американец рассказывал ему, что такая стрельба сравнима с уколом героина.

Изнасилование как оружие войны?

Сообщения об изнасилованиях также не единичны. Историю о том, как под Киевом российские военные выстрелом в живот убили мужа, а жену изнасиловали, подтвердили несколько расследований. Убитого мужа супруга затем похоронила в собственном саду. Часто говорят, что изнасилование используется как оружие войны. Но это лишь в десяти процентах случаев, объясняет Томас Эльберт, изучающий преступления, происходящие на войне. Редко бывает, что генералы отдают приказ насиловать женщин, чтобы заставить врага сдаться.

"Изнасилование - это, так сказать, право победителя", - объясняет суть преступного поведения, наблюдаемого у солдат на войне профессор клинической психологии Эльберт. Ученый на разных континентах опрашивал военных на эту тему. Большинство сказали, что командиры терпели такое поведение, но не приказывали. Военные говорили: "Мы бы предпочли иметь секс по любви, но этого не было. Поэтому мы брали то, что было возможно". По мнению ученого, изнасилования на войне куда реже становятся результатом приказа или жестокости, а чаще - животного инстинкта и похоти.

Другие эксперты считают изнасилование - сексуализированным насилием, а не формой секса. Например, организация по защите прав и оказанию помощи женщинам Medica Mondiale помогает, травмированным войной, с начала 1990-х годов. Организация была основана гинекологом Моникой Хаузер после массовых изнасилований во время войны в Боснии и Герцеговине. Хаузер утверждает, что существующая гендерная дискриминация усугубляется во время войны. В войнах мужчины чаще демонстрируют свое право собственности на якобы слабый пол. А изнасилование - это "символ унижения врага, который не может защитить своих женщин", подчеркивает эксперт.

Еще один пример преступления во время войны в Украине, в совершении которого обвиняют российских солдат: мать и дочь были изнасилованы одновременно и вынуждены были наблюдать за насилием, совершаемым над другой. Это форма пытки, уверен Томас Эльберт. "Врага пытают самыми изощренными способами, невероятно чудовищно то, что люди могут придумать. Никаких ограничений нет", - сетует ученый. По его словам, для преступников мучить других доставляет удовольствие. Таким образом они могут выплеснуть свою ненависть, гнев и ярость - к несчастью жертв.

Мародерство на войне - хищническое насилие

Примером воровства российских солдат в Украине стало видео с камеры видеонаблюдения, на котором хорошо видно, как военные РФ пакуют похищенное и отправляют посылками своим семьям. На фоне вышеупомянутых деяний - незначительное преступление, но оно также показывает, что мораль, закон, справедливость и правила, похоже, в этой войне больше не действуют.

Профессор клинической психологии Томас Эльберт называет такое насилие хищническим. Захваченная стиральная машина или iPhone будут рассматриваться как мотивация и награда. Хотя обычно за такое наказывают, на войне в Украине это не работает. "В любом случае идея русских заключалась в том, чтобы захватить Донбасс с его минеральными ресурсами и тяжелой промышленностью. С таким же успехом они могут взять и стиральную машину", - говорит Эльберт. В качестве еще одного стимула для грабежей он называет охотничий инстинкт. Даже не обязательно ради добычи, но ради охоты как таковой.

Как предотвратить военные преступления?

Проблема еще в том, что совершение военных преступлений "терпимо воспринималось в армии еще в советское время", - говорит немецкая правозащитница из Amnesty International Жанин Ульманнзик (Janine Uhlmannsiek). По ее словам, убивать и истязать гражданских незаконно везде, но "Россия имеет собственные законы войны".

В конце концов, остается вопрос: есть ли способ предотвратить злодеяния. "Это ужасно, и вы не можете это терпеть. Но это война. Лучше бы вообще не воевать. Но как мы можем ограничить войну? Мы можем ограничить ее с помощью информации", - резюмирует психолог Томас Эльберт. И здесь также не обойтись без помощи журналистов. Единственная проблема в том, как достичь целевой группы.