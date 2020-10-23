Почему США списали в утиль российские аппараты ИВЛ?

Американское Агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) решило утилизировать аппараты ИВЛ, полученные из России. Приборы "Авента-М", доставленные как гуманитарная помощь еще в начале апреля этого года, никогда не использовались в американских больницах из-за сомнений в их безопасности.

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Как выяснила Русская служба Би-би-си, привезеные в начале апреля этого года из России в США 45 аппаратов ИВЛ были уничтожены лишь четыре мясяца спустя. О проведенной утилизации российского гуманитарного груза первым сообщило американское издание BuzzFeed, хотя ни в этой, ни в последующих публикациях американских и российских СМИ не сообщалось, сколько времени эта техника пролежала на складах в США и когда именно от нее решили избавиться.

В Агентстве США по чрезвычайным ситуациям (FEMA) Русской службе Би-би-си подтвердили, что "технические вопросы" к российским приборам возникли еще весной прошлого года — менее чем через месяц после того, как гуманитарный груз прибыл в США.

"Аппараты ИВЛ были перевезены на склады в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси и… затем находились в резерве на случай, если ситуация с коронавирусом в этих штатах ухудшится. Благодаря тому, что количество заражений уменьшилось, аппараты ИВЛ не были переданы в больницы и были возвращены агентству FEMA властями штатов", — объяснила Русской службе Би-би-си представительница американского ведомства Дженет Монтеси.

Отвечая на вопрос Русской службы Би-би-си, в Агентстве уточнили, что поставленные аппараты никогда не были разрешены к использованию в США.

Весной этого года представители FEMA заявили Русской службе Би-би-си, что российская техника не была подготовлена для работы в американских электросетях и не поддерживала напряжение в 110 вольт.

Сейчас в агентстве, отвечая на тот же вопрос Русской службы, сообщили, что на самом деле поставленная техника была рассчитана на то, чтобы работать с переменным напряжением в электросетях и в 110 вольт (стандарт, принятый в США), и с напряжением в 220 вольт (стандарт РФ).

"Техника, поставленная в рамках борьбы с Covid-19… нуждается в проверке и разрешении к использованию, — сообщила Джанет Монтеси. — Для того, чтобы передать их пользователям в США, все аппараты ИВЛ, произведенные в США, или за пределами страны, должны получить разрешение по форме 501(к) или, в условиях пандемии, разрешение на случай чрезвычайных ситуаций (EUA). Модели аппаратов ИВЛ, полученные в составе этого груза, таких разрешений не имели".

Не совсем гуманитарный груз?

Транспортный самолет ВКС России Ан-124 "Руслан" совершил посадку в нью-йоркском аэропорту во второй половине дня 1 апреля. На борту было более 60 тонн груза, который в Кремле назвали "помощью гуманитарного характера".

Nothing to see here. Just a Russian military aircraft landing at JFK with 60 tons of medical supplies to support America’s #COVID19 response. A propaganda bonanza as our own government shrinks from America’s leadership role in a global crisis. pic.twitter.com/8TKyFqym9E — Brett McGurk (@brett_mcgurk) April 1, 2020

Уже на следующий день президент Трамп заявил, что поставка груза была российской инициативой и американская сторона сразу согласилась с предложением из Москвы.

"Это был очень приятный жест со стороны президента Путина, и я мог сказать: "Нет, спасибо" или я мог сказать: "Спасибо", но это был большой самолет медицинских поставок очень высокого качества, и я сказал: "Я это приму", — заявил президент США, отвечая на вопросы журналистов 2 апреля.

По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, договоренность об отправке гуманитарного груза была достигнута во время телефонного разговора лидеров двух государств конце марта этого года.

"На фоне тяжелой эпидемиологической ситуации в Америке была предложена помощь в виде медицинской техники и средств защиты", — подчеркнул он.

Спустя сутки выяснилось, что помощь была "гуманитарной" лишь частично. Официальный представитель Госдепартамента Морган Ортагус в своем "Твиттере" сочла нужным пояснить, что на самом деле "США согласились приобрести у России необходимое медицинское оборудование, включая аппараты вентиляции легких и средства индивидуальной защиты".

После этого российский МИД подтвердил, что только половина "гуманитарного груза" была оплачена Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), а все остальное американская сторона должна оплатить "самостоятельно".

"Госдепартамент получил итоговый счет, выставленный правительством России, на сумму в 659 283 доллара", — сообщили Русской службе Би-би-си в агентстве FEMA весной этого года.

Что привез "Руслан"?

Согласно описи гуманитарного груза, предоставленной телекомпании ABC американским агентством по чрезвычайным ситуациям, на борту российского транспортника находилось 4 тысячи промышленных противогазов М-95, полностью закрывающих лицо, 15 тысяч респираторов, 80 тысяч упаковок антисептика, 400 тысяч различных предметов медицинской одежды, включая защитные комбинезоны, и 30 тысяч резиновых перчаток. Среди них, правда, оказались как хирургические, так и бытовые, используемые на кухнях.

В агентстве FEMA тогда особо подчеркнули, что промышленные противогазы М-95, присланные российской стороной, "отвечают требованиям военных по защите от химической и биологической угрозы", но не используются в медицинских учреждениях.

Кроме этого, в США были доставлены 45 аппаратов вентиляции легких "Авента-М", из-за которых и разгорелся нынешний скандал.

В США доставленный груз тогда назвали "очередной пропагадистской ловушкой Кремля".

Причиной стали организации, собравшие гуманитарную помощь. Как минимум две российские структуры, участвовавшие в отправке груза, оказались в американском санкционном списке.

Российский фонд прямых инвестиций был включен в список секторальных санкций США в июле 2014 года в связи с событиями на Украине. Незадолго до этого санкции были введены и в отношении концерна "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ), одно из подразделений которого — Уральский приборостроительный завод — является производителем тех самых аппаратов искусственной вентиляции легких "Авента-М", включенных в "гуманитарную поставку".

Санкционный груз?

Более того, еще весной этого года сразу несколько американских СМИ сообщили о том, что договоренность о поставке российского груза была достигнута после личных переговоров между зятем президента США и, по совместительству, его старшим советником Джаредом Кушнером и главой российского Фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым. Оба поддерживают давние деловые отношения.

В то же время, как утверждают американские СМИ, зять президента США организовал специальную команду из недавних выпускников американских университетов и сторонников Трампа, которым было поручено искать по всему миру возможных поставщиков защитных средств в условиях эпидемии.

Склады Агентства по чрезвычайным ситуациям были пусты, так что недавним студентам поручили обзванивать возможных производителей масок, перчаток и других медицинских средств в разных странах мира, используя контакты, предоставленные сторонниками президента Трампа.

Некоторые из этих временных сотрудников позднее обратились в Конгресс США с жалобой на то, что из-за решения зятя президента они были вынуждены искать контракты на поставку миллионов единиц защитного снаряжения по объявлениям в интернете.

В американском Агентстве по чрезвычайным ситуациям, впрочем, сейчас утверждают, что активность Кушнера и привлеченных им сотрудников не имела никакого отношения к решению об утилизации поставленных Россией аппаратов.

Как уже сообщала Русская служба Би-би-си, в начале мая этого года в двух больницах, в Москве и Санкт-Петербурге, загорелись аппараты "Авента-М". В результате пожаров погибли шесть человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело и начал проверку этих происшествий.

Росздравнадзор ввел временный запрет на использование ИВЛ "Авента-М", произведенных после 1 апреля 2020 года. Фактически аппараты, которые закупили больницы, нельзя было использовать в самый разгар пандемии, когда они были особенно нужны. Их снова разрешили применять только в июле.

Как выяснилось, к рекомендациям Росздравназдора прислушались и в американском Агентстве по чрезвычайным ситуациям.

"В мае появились сообщения о том, что аппараты "Авента-М" стали причиной пожаров в России… Из-за опасений по поводу безопасности заболевших ковид-19, а также медицинских работников и учреждений, аппараты ИВЛ, вызвавшие вопросы, были утилизированы в июле этого года в соответствии с инструкциями Администрации по общим услугам (GSA) и Агентства по защите окружающей среды (EPA)", — сообщила Русской службе Би-би-си представительница FEMA Джанет Монтеси.

В агентстве также уточнили, что позднее российская сторона отозвала свое требование об оплате поставленного груза.

"Уже после доставки было установлено, что полученные предметы являются добровольным пожертвованием, так что от США за это никто не потребовал оплаты", — объяснила Монтеси.