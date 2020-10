Почему США списали в утиль российские аппараты ИВЛ?

Американское Агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) решило утилизировать аппараты ИВЛ, полученные из России. Приборы "Авента-М", доставленные как гуманитарная помощь еще в начале апреля этого года, никогда не использовались в американских больницах из-за сомнений в их безопасности.

Как выяснила Русская служба Би-би-си, привезеные в начале апреля этого года из России в США 45 аппаратов ИВЛ были уничтожены лишь четыре мясяца спустя. О проведенной утилизации российского гуманитарного груза первым сообщило американское издание BuzzFeed, хотя ни в этой, ни в последующих публикациях американских и российских СМИ не сообщалось, сколько времени эта техника пролежала на складах в США и когда именно от нее решили избавиться.

В Агентстве США по чрезвычайным ситуациям (FEMA) Русской службе Би-би-си подтвердили, что "технические вопросы" к российским приборам возникли еще весной прошлого года — менее чем через месяц после того, как гуманитарный груз прибыл в США.

"Аппараты ИВЛ были перевезены на склады в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси и… затем находились в резерве на случай, если ситуация с коронавирусом в этих штатах ухудшится. Благодаря тому, что количество заражений уменьшилось, аппараты ИВЛ не были переданы в больницы и были возвращены агентству FEMA властями штатов", — объяснила Русской службе Би-би-си представительница американского ведомства Дженет Монтеси.

Отвечая на вопрос Русской службы Би-би-си, в Агентстве уточнили, что поставленные аппараты никогда не были разрешены к использованию в США.

Весной этого года представители FEMA заявили Русской службе Би-би-си, что российская техника не была подготовлена для работы в американских электросетях и не поддерживала напряжение в 110 вольт.

Сейчас в агентстве, отвечая на тот же вопрос Русской службы, сообщили, что на самом деле поставленная техника была рассчитана на то, чтобы работать с переменным напряжением в электросетях и в 110 вольт (стандарт, принятый в США), и с напряжением в 220 вольт (стандарт РФ).

"Техника, поставленная в рамках борьбы с Covid-19… нуждается в проверке и разрешении к использованию, — сообщила Джанет Монтеси. — Для того, чтобы передать их пользователям в США, все аппараты ИВЛ, произведенные в США, или за пределами страны, должны получить разрешение по форме 501(к) или, в условиях пандемии, разрешение на случай чрезвычайных ситуаций (EUA). Модели аппаратов ИВЛ, полученные в составе этого груза, таких разрешений не имели".

Транспортный самолет ВКС России Ан-124 "Руслан" совершил посадку в нью-йоркском аэропорту во второй половине дня 1 апреля. На борту было более 60 тонн груза, который в Кремле назвали "помощью гуманитарного характера".

Nothing to see here. Just a Russian military aircraft landing at JFK with 60 tons of medical supplies to support America’s #COVID19 response. A propaganda bonanza as our own government shrinks from America’s leadership role in a global crisis. pic.twitter.com/8TKyFqym9E