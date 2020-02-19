Почему так много пассажиров "Даймонд принцесс" заразилось коронавирусом в карантине?

Примерно 500 пассажиров круизного лайнера "Даймонд принцесс" начали высаживаться на берег в японском порту Йокогама после 14-дневного карантина из-за вспышки болезни Covid-19, вызванной коронавирусом, на борту судна.

Однако даже в момент, когда люди покидали корабль, японские власти объявили, что вирус обнаружен еще у 79 пассажиров, таким образом общее число заразившихся на корабле превысило 620. Это стало крупнейшим скоплением больных Covid-19 за пределами Китая.

Несмотря на карантин, инфекция быстро распространялась среди пассажиров. Несколько стран предпочли эвакуировать своих граждан до окончания карантина.

Двое россиян покинули борт круизного лайнера, их увезли на машине российского диппредставительства, передает корреспондент ТАСС.

Еще двое граждан России были госпитализированы. Об этом РБК сообщили в российском посольстве в Японии. С "Даймонд принцесс" был вывезен мужчина, у которого ранее диагностировали коронавирус. Он помещен в медицинское учреждение. У его жены диагноз не подтвердился, но она тоже госпитализирована.

На судне остается еще 20 россиян, вместе с другими пассажирами они должны сойти на берег к 21 февраля, передает РИА Новости. Пока судно покинули в основном пожилые люди.

В начале карантина на судне находилось 3700 пассажиров и членов экипажа.

"Эбола была безопасней"

Профессором кафедры инфекционных заболеваний японского университета Кобе Кентаро Ивата участвовал в ликвидации эпидемии вируса эбола в Африке.

Недавно Ивата посетил лайнер. В видео, размещенном на YouTube, он сказал, что в Африке чувствовал себя в большей безопасности.

"В Африке мне было спокойнее, потому что я знал, где вируса точно нет, и точно знал, кто пациент. Было четкое разграничение между красной и зеленой зоной", — рассказал профессор.

"В борьбе с эболой нужно быть осторожным, но ты все-таки знаешь, с чем именно борешься и где укрыться. В ситуации с "Даймонд принцесс" никто не знает, где может быть вирус", — добавил он.

В беседе с Би-би-си Ивата добавил, что при борьбе с эпидемиями во всем мире первым делом создают четко обозначенную карантинную зону, а на "Даймонд принцесс" ее нет. "Я был в состоянии шока и по-прежнему опасаюсь, что у меня скоро появятся симптомы", — добавил он.

Что происходит с людьми, покидающими судно?



С 19 февраля японские власти позволяют сойти на берег пассажирам, у которых коронавирус не выявлен и симптомов болезни за время карантина не наблюдалось. Процесс продлится несколько дней. В среду лайнер покинут примерно 500 пассажиров.

Пассажиров встречают автобусы или такси, сообщила находящаяся в Йокогаме корреспондент Би-би-си Лора Бикер.

Они смогут вернуться к нормальной жизни, но их в течение нескольких дней будут посещать медработники, сообщил министр здравоохранения Японии.

Тем, у кого вирус обнаружен не был, но они находились в одной каюте с зараженными, придется пройти дополнительный карантин.

На борту были пассажиры из 50 стран, и эксперты опасаются, что они могут породить новую волну эпидемии по всему миру.

Почему карантин не помог?



Предполагалось, что карантин на "Даймонд принцесс" остановит распространение коронавируса, но после двух недель из 3711 человек, находившихся на борту, заразилось 542. Некоторые даже назвали судно "плавучей тюрьмой".

Хотя Япония настаивает, что карантин был необходим, по каким-то причинам круизный лайнер превратился в рассадник для вируса. Это единственное место за пределами Китая, где заражения происходили столь активно.

Одной из вероятных причин этого называют недостаточно строгий режим исполнения санитарно-эпидемиологических правил. Трое работавших на судне медработников оказались инфицированы.

Японские власти настаивают, что все было сделано правильно, а пассажиры, скорее всего, заразились еще до начала карантина.

В течение двух недель пассажиры не могли покидать свои каюты и общаться с другими. Если в каюте не было окна, им разрешалось прогуливаться на палубе по часу в день, обезопасив себя лицевыми масками и держась на расстоянии друг от друга.

Профессор медицины из Университета Восточной Англии Пол Хантер считает, что принятые меры были недостаточными, и эффективнее было бы изолировать людей на суше.

"Очень сложно установить карантин в условиях морского судна, и я абсолютно уверен, что там были пассажиры, которые не собирались подчиняться чьим-то приказам о том, что им разрешено, а что нет", — сказал он в интервью Sky News.

По словам ученых, распространению коронавируса могли способствовать система фильтрации воздуха, особенности соединения кают между собой и метод вывоза отходов.

По последним данным, в Китае от Covid-19 умерло 2006 человек. Всего в материковом Китае подтверждено 74 188 случаев заражения, за его пределами — более тысячи.

В понедельник в Китае было опубликовано исследование, согласно которому у более чем 80% пациентов болезнь проходит в легкой форме, а больше всех рискуют заразиться люди с хроническими заболеваниями и пожилые.