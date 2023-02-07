Почему землетрясение в Турции оказалось настолько разрушительным?

Число жертв землетрясения вблизи границы Турции и Сирии перевалило за пять тысяч человек. За мощным подземным толчком в районе города Газиантеп недалеко от сирийской границы последовал другой - в районе турецкой провинции Кахраманмараш. После этого были зарегистрированы сотни афтершоков. Что можно сказать о силе этого землетрясения и его причинах с точки зрения науки?

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Почему землетрясение оказалось столь разрушительным?

Силу подземного толчка в районе Газиантепа по оценивают в 7,8, что по шкале магнитуд расценивается как разрушительное землетрясение. Его эпицентр находился на относительно небольшой глубине — около 18 км под землей, что вызвало значительные разрушения на поверхности.

"За последние 10 лет было только два землетрясения такой магнитуды, и еще четыре — за десятилетие до этого", — объясняет глава Института по снижению рисков и уменьшению опасности стихийных бедствий в Университетском колледже Лондона, профессор Джоанна Фор Уокер.

Однако сила толчков — не единственная причина масштабности разрушений. В данном случае это случилось глубокой ночью, когда люди спали. Прочность зданий, в которых они находились, была немаловажным фактором.

По словам специалиста по вулканологии и информированию о рисках в Университете Портсмута, доктора Кармен Соланы, следующие сутки после первых подземных толчков — решающие для спасения людей.

"Устойчивость инфраструктуры, к сожалению, неоднородна на юге Турции и особенно в Сирии, поэтому спасение жизней сейчас, в основном, зависит от реагирования. Следующие 24 часа имеют решающее значение для поиска выживших — через 48 часов количество выживших резко уменьшается", — поясняет Солана.

В этом регионе крупных землетрясений не происходило последние 200 лет, поэтому уровень готовности здесь ниже, чем в районах, более привычных к регулярным подземным толчкам.

Что вызвало землетрясение?

Земная кора состоит из тектонических плит, которые плотно прижаты друг к другу. Часто плиты пытаются сдвинуться, но им мешает трение от соприкосновения с соседней плитой. Иногда давление нарастает до тех пор, пока одна плита внезапно не сдвигается с места, вызывая движение на поверхности.

В данном случае в движение пришла Аравийская тектоническая плита, движущаяся на север, которая столкнулась с Анатолийской плитой.

Трение этих плит было причиной разрушительных землетрясений в прошлом. 13 августа 1822 года оно вызвало землетрясение магнитудой 7,4, что значительно меньше, чем магнитуда 7,8, зарегистрированная в понедельник.

Тем не менее, землетрясение XIX века нанесло огромный ущерб городам в этом районе: только в городе Алеппо было зарегистрировано 7 тысяч смертей. Разрушительные афтершоки продолжались почти год.

После нынешнего землетрясения уже произошло несколько афтершоков, и ученые ожидают, что оно будет следовать той же тенденции, что и предыдущее крупное землетрясение в регионе.

Как измеряют землетрясения?

Они измеряются по шкале, называемой шкалой магнитуды, или шкалой Рихтера по имени американского сейсмолога Чарльза Рихтера, который изначально эту шкалу предложил.

Так, согласно этой шкале, наименее опасные подземные толчки — магнитудой до 2,5 — обычно не ощущаются, и их можно обнаружить только специальными приборами.

Толчки магнитудой до 5 уже ощущаются и вызывают незначительные повреждения.

Нынешнее землетрясение в Турции магнитудой 7,8 попадает в категорию разрушительных и вызывает серьезный ущерб для зданий на поверхности.

Все, что выше 8, считается катастрофическими землетрясениями, способными полностью уничтожить район эпицентра.

Так, землетрясение магнитудой 9 у берегов Японии в марте 2011 года вызвало обширные разрушения на суше и спровоцировало серию гигантстких цунами, одно из которых привело к катастрофе на японской АЭС "Фукусима-1".

Самое сильное землетрясение магнитудой 9,5 было зарегистрировано в Чили в 1960 году.