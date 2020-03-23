Почти четыре тысячи медиков в Испании заразились коронавирусом

Испанское правительство заявило, что на сегодняшний день в стране почти четыре тысячи медицинских специалистов заразились коронавирусом COVID-19, передает РИА "Новости".

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"Есть данные, которые нам не нравятся, поскольку мы должны попытаться их контролировать. Например, пострадали 3910 медицинских работников", — заявил на пресс-конференции директор координационного центра предупреждений и чрезвычайных ситуаций министерства здравоохранения Испании Фернандо Симон.

По его словам, пик заболеваемости COVID-19 в стране должен прийтись на эту неделю, а загруженность больниц остается на том же уровне, что и несколько дней назад. Ранее сообщалось, что первой жертвой среди медицинского персонала в Испании стала 52-летняя медсестра из Страны басков.

На сегодняшний день Испания находится на втором месте в Европе по числу зараженных COVID-19 после Италии. На 23 марта выявлено более 33 тысяч случаев заражения, скончались 2182 человека.