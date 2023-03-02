Почти половина жителей Аргентины осталась без электричества

Из-за пожара на пастбищах, перекинувшегося на линии электропередачи, в Буэнос-Айресе и нескольких провинциях Аргентины было отключено электричество, пишет газета La Nacion. Без света остались 20 млн жителей страны.

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По информации La Nacion, 1 марта около 16:00 по местному времени (полночь с 1 на 2 марта по рижскому) на фоне 35-градусной жары на пастбищах произошел пожар, который затронул три высоковольтные линии электропередачи. Из-за этого, в свою очередь, остановился один из блоков АЭС "Атуча".

Из-за происшествия без света осталось около 40% потребителей (примерно 6 млн домов и 20 млн человек). Отключение электричества наиболее серьезно затронуло столичный район Буэнос-Айреса и регионы в центре страны.

Проблемы с подачей электроэнергии привели к остановке движения общественного транспорта и работы на промышленных предприятиях. Также инцидент коснулся и системы водоснабжения.

В течение нескольких часов свет вернули большинству потребителей. К полуночи по местному времени (8:00 по рижскому) без электричества оставались около 80 тысяч получателей электроэнергии. Местные власти объявили о начале расследования случившегося.