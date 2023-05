Под Бахмутом погиб журналист AFP Арман Сольден

На востоке Украины погиб оператор агентства Agence France-Press (AFP) Арман Сольден, сообщает "Медуза".

Сольден погиб в результате обстрела рядом с городом Часов Яр под Бахмутом.

We are devastated to learn of the death of AFP video journalist Arman Soldin in eastern Ukraine today.

All of our thoughts go out to his family and loved ones. pic.twitter.com/T2y449o1Ry