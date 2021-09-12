Под Иркутском упал самолет, на борту которого было 16 человек. Четверо погибших

Пассажирский самолет L-410 совершил жесткую посадку около города Казачинск в Иркутской области. По данным российских информагентств, на борту было 14 пассажиров и два члена экипажа. Источники информагентств сообщают о гибели четырех человек, находившихся на борту. На месте идет спасательная операция.

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По данным источников, погибли три пассажира и пилот. Второй пилот жив. Остальные пассажиры получили переломы и черепно-мозговые травмы травмы различной степени тяжести. Все пострадавшие доставлены в больницу, сообщает ТАСС со ссылкой на дежурного диспетчерской службы ведомства.

"12 человек доставлены в больницу. Есть один тяжелый, у остальных — [травмы] разной степени тяжести. Характер травм — переломы", — сказал собеседник агентства. Он уточнил, что тела погибших остаются на месте катастрофы.

До этого губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщал на своем официальном сайте, что погибших в результате инцидента нет. "Я связался с пассажиркой, которая находится в салоне самолета. Конструкция самолета деформирована, пассажиры зажаты, — пишет Кобзев. — Предварительно все живы, разговаривают. Произошла деформация корпуса, со слов очевидцев, пожара нет".

"Самолет упал за реку Киренгу, на место выдвинулись спасатели", — написал Кобзев.

Представитель авиакомпании "СиЛА" сообщил "Интерфаксу", что самолет L-410, на борту которого находились 16 человек, упал около райцентра Казачинск в Иркутской области в ходе повторного захода на посадку.

Представитель авиакомпании "СиЛА" ("Сибирская легкая авиация") сообщил Интерфаксу, что самолет совершал рейс из Иркутска в Казачинск и упал во время повторного захода на посадку. "Заходил на посадку со второго раза, пропал с радаров", — цитирует агентство сотрудника компании.

При этом представитель оперативного штаба по ликвидации последствий катастрофы сказал агентству, что самолет "не долетел до пункта назначения четыре километра и находился на минимально низкой высоте". "Остается надежда, что большинство пассажиров остались целы", — сообщил он.

Ошибка экипажа или отказ техники?



Следственный комитет сообщает о возбуждении в связи с катастрофой уголовного дела по статье о нарушении правил безопасности при эксплуатации транспортного средства. По данным СКР, все пассажиры самолета выжили.

По данным источника ТАСС, причиной аварии могла стать ошибка экипажа в условиях тумана или отказ двигателя. "Основной считается версия отказа двигателя, однако ошибку экипажа при заходе на второй круг нельзя исключать", — цитирует Интерфакс источника в оперативном штабе.

Самолет L-410 ("Турболет") производится в Чехии с конца 1960-х годов, их также собирают в России. Он был разработан для местных воздушных линий.