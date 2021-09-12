Под Иркутском упал самолет, на борту которого было 16 человек. Есть выжившие
Foto: TASS/Scanpix/LETA

Пассажирский самолет L-410 совершил жесткую посадку около города Казачинск в Иркутской области. По данным российских информагентств, на борту было 14 пассажиров и два члена экипажа. Сообщается, что пожар в самолете не начался, есть выжившие.

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Представитель авиакомпании "СиЛА" ("Сибирская легкая авиация") сообщил "Интерфаксу", что самолет совершал рейс из Иркутска в Казачинск и упал во время повторного захода на посадку. "Заходил на посадку со второго раза, пропал с радаров", — цитирует агентство сотрудника компании.

"Интерфакс" также ссылается на источника в администрации Казачинско-Ленского района Иркутской области, по данным которого в результате аварии "четыре человека выжили, один — в критическом состоянии, 11 — зажаты в салоне".

При этом представитель оперативного штаба по ликвидации последствий катастрофы сказал агентству, что самолет "не долетел до пункта назначения четыре километра и находился на минимально низкой высоте". "Остается надежда, что большинство пассажиров остались целы", — сообщил он.

По данным источника ТАСС, причиной аварии могла стать ошибка экипажа в условиях тумана или отказ двигателя.

"Основной считается версия отказа двигателя, однако ошибку экипажа при заходе на второй круг нельзя исключать", — цитирует "Интерфакс" источника в оперативном штабе.

Самолет L-410 ("Турболет") производится в Чехии с конца 1960-х годов, их также собирают в России. Он был разработан для местных воздушных линий.

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