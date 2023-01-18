В городе Бровары, расположенном к востоку от украинской столицы, утром 18 января потерпел крушение вертолет. На борту летательного аппарата, упавшего рядом с детским садом, находился министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По его словам, вместе с Монастырским летели, в частности, первый заместитель главы МВД Евгений Енин и государственный секретарь ведомства Юрий Лубкович. Вертолет, потерпевший крушение, принадлежал Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины и направлялся "в одну из горячих точек", заявил замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. Всего на борту находилось девять человек (шестеро сотрудников МВД и трое членов экипажа), все они погибли.

В официальном сообщении ГСЧС сказано, что всего жертвами произошедшего стали 15 человек. Помимо экипажа и пассажиров вертолета, это сотрудники расположенного рядом с местом крушения детского сада, а также трое детей. Ранения получили 25 человек (15 взрослых и десять детей), утверждает ведомство. Ранее глава администрации Киевской области Алексей Кулеба заявлял о 18 погибших и 29 раненых.

Катастрофа произошла около 8:20 по местному времени (совпадает с рижским). По данным ГСЧС, во время падения вертолет повредил здание детского сада и рухнул неподалеку. "От мощного взрыва разрушения получили помещения [детского] садика и один из близлежащих домов", — заявил глава Бровар Игорь Сапожко. В здании дошкольного учреждения начался пожар, который удалось потушить около 9:30.

Что стало причиной случившегося, пока неизвестно. Генпрокурор Украины Андрей Костин заявил, что рассматриваются "все возможные версии", украинские СМИ пишут, что среди них — ошибка пилота. Местное издание "Трибуна — Бровары" отмечает, что вертолет упал во время тумана: журналисты предполагают, что пилот не увидел высотное здание, начал набирать высоту и потерял управление.

По факту крушения вертолета начато уголовное производство, полиция и Офис президента Украины призвали очевидцев обратиться в полицию.