Министерство обороны России заявило, что под Москвой снова сбит беспилотник, сообщает Русская служба BBC со ссылкой на РИА Новости. Согласно сообщению министерства, "беспилотный летательный аппарат самолетного типа" был сбит без десяти семь утра по местному времени.

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"Дежурными силами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат был обнаружен над территорией Московской области и подавлен средствами радиоэлектронной борьбы. Потеряв управление, БПЛА потерпел крушение в районе населенного пункта Покровское Одинцовского района, пострадавших нет", — передает сообщение министерства российское государственное агентство РИА Новости.

Село Покровское находится примерно в 40 км к западу от Москвы.

Одновременно РИА Новости сообщает, что в аэропорту Внуково, расположенном в этой же части Подмосковья, снова "введены ограничения" и часть рейсов перенаправлена в другие аэропорты.