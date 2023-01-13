Под Паневежисом произошел взрыв на газопроводе. Газ по нему поставляется в Латвию

В пятницу, 13 января, в деревне Пасвале Венкемис недалеко от Паневежиса произошел взрыв на газопроводе. Высота столба пламени достигала 50 метров, сообщает Delfi.lt. Власти эвакуировали жителей близлежащих домов. Пострадавших, по данным пожарных, нет.

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Газопровод, на котором произошла авария, используется для поставок газа в северную Литву и Латвию. Причины взрыва на данный момент неизвестны. Возгорание удалось локализовать в 19 часов.

По данным Департамента полиции Литвы, на месте происшествия работают многочисленные наряды пожарных-спасателей. Место происшествия охраняет полиция.

Очевидцы сообщают, что недалеко от места происшествия находится автосервис, а воздух прогрелся до 20 градусов. Причина аварии пока неизвестна.

Представитель полиции Паневежского района Одета Юкнюте сказала, что перекрыта дорога около деревни Валакеляй (дорога Шяуляй-Пакруоис-Пасвалис). Машины направляют по гравийной дороге. Жилых домов в радиусе 800 м от места происшествия нет. По предварительным данным, во время инцидента никто не пострадал.

Принято решение об эвакуации жителей близлежащей деревни. Муниципалитет готов предоставить временное убежище местным жителям, если в этом будет необходимость.

Министерство защиты среды и регионального развития Латвии (VARAM) в своем сообщении указало, что в Литве, на участке между Паневежисом и границей Латвии произошла авария магистрального газопровода. По предварительной информации авария связана с проблемами технического характера.

Компания AS Conexus Baltic Grid сообщила, что инцидент не сказался на обеспечении газом Латвии, оно полностью обеспечивается за счет резервов подземного газохранилища в Инчукалнсе.

Латвия сотрудничает с экспертами из Литвы и готова оказать поддержку, если таковая понадобится.