Под Парижем обезглавлен школьный учитель. Макрон назвал убийство исламистским терактом

Антитеррористическое подразделение французской прокуратуры взяло на себя расследование убийства в пригороде Парижа, где преступник, чье имя пока не называют, обезглавил мужчину. По другим данным, мужчина был убит ударом ножа в горло. Преступление произошло в пятницу, 16 октября, в вагоне метро. Свидетели утверждают, что нападавший во время атаки выкрикивал "Аллах акбар!"

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По сведениям агентства Reuters, жертвой нападения стал школьный учитель истории. Французские СМИ со ссылкой на полицию сообщили, что ранее он показывал ученикам на уроке карикатуры на пророка Мухаммеда.

По информации телеканала BFM TV, нападавший — 18-летний уроженец Москвы. Он был застрелен полицией. Посольство России во Франции проверяет информацию о возможном российском гражданстве преступника, однако в настоящий момент дипмиссия еще не получала запроса от французских властей, заявили в посольстве агентству РИА "Новости".

Учитель истории был обезглавлен в пригороде Парижа Конфлан-Сент-Онорин. Свидетели утверждают, что нападавший, вооруженный кухонным ножом, во время атаки выкрикивал "Аллах акбар!" Район, где произошло нападение, перектыт: правоохранители считают, что у нападавшего мог быть так называемый пояс смертника — жилет, начиненный взрывчаткой.

Макрон назвал убийство терактом

Президент Франции Эмманюэль Макрон незамедлительно прибыл на место преступления. Он заявил, что нападение на учителя является исламистским терактом.

À tous les enseignants de France. pic.twitter.com/YLlIVILTaN — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 16, 2020

В МВД Франции создан кризисный штаб, расследование преступления поручено антитеррористическому подразделению французской прокуратуры.

Министр национального просвещения Франции Жан-Мишель Бланке заявил, что республика подверглась нападению из-за "гнусного убийства". "Наше единство и стойкость — единственные ответы на чудовищность исламистского терроризма", — подчеркнул он.

Ce soir, c’est la République qui est attaquée avec l’assassinat ignoble de l’un de ses serviteurs, un professeur.

Je pense ce soir à lui, à sa famille.

Notre unité et notre fermeté sont les seules réponses face à la monstruosité du terrorisme islamiste.

Nous ferons face . — Jean-Michel Blanquer (@jmblanquer) October 16, 2020

Задержаны десять человек

После предполагаемого теракта, жертвой которого стал учитель истории, во Франции были задержаны уже девять человека, сообщило в субботу, 17 октября, агентство AFP. Часть задержанных — родственники нападавшего, в том числе — один несовершеннолетний. Задержаны также родители учеников школы, где работал убитый педагог, и ряд лиц, не связанных с семьей предполагаемого террориста.

Исламистские теракты во Франции



В последние годы Франция не раз становилась объектом исламистского терроризма. При этом погибло более 250 человек.

25 сентября нынешнего года выходец из Пакистана напал с кухонным топориком на двух журналистов-документалистов. Они получили тяжелые ранения, однако выжили. Атака произошла у здания, в котором раньше располагалась редакция журнала Charlie Hebdo, опубликовавшего карикатуры на пророка Мухаммеда. Пятью годами ранее радикальные исламисты напали на эту редакцию, в результате чего погибли 12 человек.