Под Парижем простились с подростком, убитым полицейским

На траурное мероприятие в мечети в Нантере пришли сотни человек. Смерть юноши привела к беспорядкам в нескольких городах Франции.

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Под Парижем в субботу, 1 июля, прошла церемония прощания с 17-летним подростком, чья смерть от руки полицейского вызвала беспорядки в ряде городов Франции. На траурное мероприятие в мечети в Нантере собрались сотни человек, пишет издание Le Figaro. Вокруг здания была создана специальная зона безопасности, указывает газета Le Parisien. По желанию родственников погибшего представители СМИ не были допущены на церемонию прощания и на погребение. О каких-либо инцидентах у молитвенного дома не сообщалось.

Беспорядки во Франции

Протесты под Парижем вспыхнули в ночь на 28 июня послеубийства полицейским юноши в Нантере. Подросток за рулем автомобиля отказался остановиться по требованию дорожного патруля и был застрелен. Прибывшим на место врачам не удалось спасти юношу.

Правоохранители начали расследование для выяснения обстоятельств произошедшего. Полицейский, предположительно открывший огонь по подростку, взят под стражу. Ему предъявлено обвинение в умышленном убийстве.

Позднее беспорядки распространились на несколько других городов. В ряде населенных пунктов группы бунтовщиков грабили магазины, а также поджигали автомобили и мусорные баки. Власти распорядились задействовать десятки тысяч сотрудников полиции для охраны общественного порядка. К утру 1 июля были задержаны свыше 1300 человек. Президент Франции Эмманюэль Макрон на фоне происходящего отложил государственный визит в Германию.