Под Парижем убит учитель за карикатуры на пророка Мухаммеда

Антитеррористическое подразделение французской прокуратуры взяло на себя расследование убийства в пригороде Парижа, где преступник, чье имя пока не называют, обезглавил мужчину. По другим данным, мужчина был убит ударом ножа в горло. Преступление произошло в пятницу, 16 октября, в вагоне метро. Свидетели утверждают, что нападавший во время атаки выкрикивал "Аллах акбар!"

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По сведениям агентства Reuters, жертвой нападения стал школьный учитель истории. Французские СМИ со ссылкой на полицию сообщают, что ранее он показывал ученикам на уроке карикатуры на пророка Мухаммеда.

Данные о судьбе террориста разнятся. Медиакомпания BFM TV сообщила, что нападавший был застрелен полицией, другие СМИ - что он был тяжело ранен. Район, где произошло нападение, блокирован: правоохранители считают, что у нападавшего мог быть так называемый пояс смертника - жилет, начиненный взрывчаткой.

Исламистские теракты во Франции



В последние годы Франция не раз становилась объектом исламистского терроризма. При этом погибло более 250 человек.

25 сентября нынешнего года выходец из Пакистана напал с кухонным топориком на двух журналистов-документалистов. Они получили тяжелые ранения, однако выжили. Атака произошла у здания, в котором раньше располагалась редакция журнала Charlie Hebdo, опубликовавшего карикатуры на пророка Мухаммеда. Пятью годами ранее радикальные исламисты напали на эту редакцию, в результате чего погибли 12 человек.