Под санкции США попали занимавшиеся вакциной от Covid-19 ученые из России
Foto: Sputnik/Scanpix

Вашингтон ввел санкции в отношении тех российских ученых и специалистов, которые разрабатывали вакцину от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД России Марию Захарову.

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Российская сторона считает вопиющим данное событие, отметила Захарова.

По ее мнению, это напоминает попытку вести нечестную конкурентную борьбу в сфере производства и распространения вакцины от коронавируса, в интересах продвижения собственных фармакологических компаний.

"Не уверены, что это правильный шаг к сотрудничеству в сфере борьбы с пандемией", — сказала Захарова.

Представитель МИДа также сравнила эти действия с продолжающимся продвижением США на европейский рынок своего газа.

26 августа США внесли в санкционные списки пять российских НИИ, подозревая их в работе над химическим и биологическим оружием. В данный список попал 48-й ЦНИИ Минобороны России, который вместе с центром Гамалеи создавал вакцину от COVID-19.

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Source

Gazeta.ru

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Source

Gazeta.ru

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Мария Захарова Коронавирус США
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