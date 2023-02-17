Под Софией найден грузовик с телами 18 человек. Полиция предполагает, что это нелегальные мигранты

Болгарская полиция сообщает, что в одном из небольших сел около столицы страны Софии обнаружена грузовая машина с телами 18 человек. Предположительно, это мигранты, которые погибли от удушья, когда их нелегально перевозили через границу.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По данным полиции, в грузовике находились около 40 человек, которые прятались под грузом дерева. По данным AFP, 14 человек обнаружены живыми и отправлены в больницу. Восемь из них находятся в тяжелом состоянии, сообщили болгарские медики агентству БТА. Еще 10 человек прятались в соседней посадке, их также доставят в больницу для обследования.

Поиски людей, перевозивших мигрантов, продолжаются. Водитель грузовика скрылся.

"Не могу точно сказать, что произошло. Там было недостаточно кислорода, им были холодно, они промокли и несколько дней не ели", — сказал министр здравоохранения Болгарии Асен Меджидиев.

По данным общественного радио БНР, на которое ссылается AFP, находившиеся в машине люди прибыли из Афганистана.

Грузовая машина была найдена около небольшого села Локорско, которое находится в 20 километрах от Софии.

Болгария входит в Евросоюз, однако не является членом безвизовой Шенгенской зоны — попытку страны присоединиться к ней недавно заблокировали Австрия и Нидерланды.

Как напоминает агентство Reuters, в адрес властей Болгарии не раз выдвигались обвинения в нарушении прав мигрантов, которые пытаются пробраться в ЕС из Турции; в частности, в том, что сотрудники болгарских правоохранительных органов выталкивают людей назад через границу, раздевают, избивают их и подвергают заключению.