Под Томском пропал самолет Ан-28 с 13 людьми на борту
Foto: AP/Scanpix

Пассажирский Ан-28 пропал под Томском, зафиксирован сигнал аварийного маяка, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

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"Самолет Ан-28 перестал выходить на связь, позднее зафиксировано срабатывание аварийного маяка. Ведутся поиски", — сказал источник.

На борту самолета находятся 13 человек, включая четырех детей.

По предварительным данным, самолет принадлежит авиакомпании "Сибирская легкая авиация". Он совершал внутрирегиональный рейс по маршруту Кедровый-Томск.

Источник предположил, что пропавший Ан-28 мог совершить жесткую посадку в Бакчарском районе Томской области. "По предварительным данным, установлен квадрат поиска в Бакчарском районе, оттуда поступают сигналы маяка", — пояснил он.

На поиски пропавшего самолета направлена авиация, в том числе вертолеты Ми-8.

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Интерфакс

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Интерфакс
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