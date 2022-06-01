Поддержка Украины в войне с Россией: в чем состоит план Германии?

"Это жестокая агрессия и очень жестокая война, действительно являющаяся выражением имперского подхода. Он (Путин. — Ред.) стремится захватить территории соседнего государства — и это то, чего мы не примем никогда", — заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) 24 мая, рассуждая о войне России против Украины в эксклюзивном интервью DW. "Мы должны быть едины в том, что никогда больше не будет ни одной удачной попытки силой изменить границы какого-либо государства — а это именно то, что Россия сейчас пытается сделать и с чем мы не готовы смириться", — добавил Шольц.

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С точки зрения правительства Германии, к прекращению войны России против Украины должны вести ужесточение санкций, скорейший отказ от импорта российского газа и нефти, а также оказание военной и финансовой помощи Украине. Однако многие наблюдатели как внутри Германии, так и за рубежом считают, что Шольц проявляет нерешительность.

Главными сторонниками поставок тяжелого вооружения Украине в правящей коалиции из СДПГ, "зеленых" и СвДП являются два "зеленых" министра — глава Минэкономики Роберт Хабек (Robert Habeck) и министр иностранных дел Анналена Бербок (Annalena Baerbock). А вот "ведомство канцлера постоянно приходится подгонять", посетовала в конце апреля председатель комитета бундестага по обороне из партии СвДП Мари-Агнес Штрак-Циммерман (Marie-Agnes Strack-Zimmermann), выступая на телеканале ZDF.

Эксперт по внешней политике Йоханнес Варвик (Johannes Varwick) из Университета Галле описывает стратегию германского правительства как попытку "идти в ногу с партнерами". Когда речь заходит об эмбарго на покупку российских энергоносителей и поставках вооружений Украине, "правительство ФРГ не расставляет никаких собственных важных акцентов, по крайней мере публично, и вместо этого довольно нерешительно повторяет то, что ее партнеры уже сделали раньше", считает он.

Каковы на самом деле цели Германия?

Андрей Мельник, посол Украины в Берлине, в течение нескольких недель словесно атаковал канцлера так, как, вероятно, не делал еще ни один дипломат по отношению к главе правительства Германии. В прошлую пятницу он сказал газете Bild: "В военном отношении Берлин просто бросил Украину".

А несколько дней назад в интервью изданиям группы Redaktionsnetzwerk Deutschland Мельник выразил подозрение, что Шольц "на самом деле не хочет поставлять тяжелое вооружение и, возможно, просто дожидается, когда наступит прекращение огня". "Тогда давления на Германию не будет, и принимать мужественные решения не придется", — заявил украинский посол.

Состоявшийся 28 мая телефонный разговор между Владимиром Путиным, Олафом Шольцем и Эмманюэлем Макроном о возможном мирном соглашении в Украине в некоторых европейских столицах восприняли скептически. Лондонская газета Daily Telegraph комментирует эту попытку посредничества так: "Есть риск, что Эмманюэль Макрон и Олаф Шольц подорвут идею западной солидарности, выступив с собственными инициативами. Неизбежно возникает подозрение, что они хотят положить конец этому конфликту в своих интересах, а не в интересах Украины".

Депутат бундестага: "Шольц не хочет победы Украины"

Обвинения в том, что Шольц играет на время, высказывают и некоторые немецкие политики. Так, Флориан Хан (Florian Hahn), представитель фракции ХДС/ХСС в бундестаге и член комитета по обороне, сказал в интервью журналу Cicero: "Канцлер намеренно медлит с поставками оружия". А эксперт партии ХДС по обороне Родерих Кизеветтер (Roderich Kiesewetter) в ток-шоу Anne Will на телеканале ARD сделал такое заявление: "Боюсь, что канцлер не хочет, чтобы Украина выиграла эту войну, выиграла в том смысле, что российские войска будут вытеснены из страны".

Скорее всего, здесь много партийной политики. Как бы то ни было, такое подозрение не может быть обосновано заявлениями самого Шольца. Напротив, еще недавно канцлер говорил: "России нельзя выиграть эту войну, Украина должна выстоять". Тем не менее задержки в поставках тяжелых вооружений становятся все очевиднее. Например, для обещанных Украине зенитных танков Gepard, давно списанных в Германии, не хватает боеприпасов. На прошлой неделе министерство обороны ФРГ объявило, что первые 15 танков будут поставлены в июле и еще 15 — к концу августа.

Йоханнес Варвик описывает стратегию Шольца как действия, свойственные "уравновешенным политикам, которые, с одной стороны, не оставляют сомнений в солидарности с Украиной, но с другой — не из трусости или неспособности, а потому, что не хотят быть вовлеченными в войну, — учитывают побочные эффекты и риски поставок вооружений и не относятся к числу горячих голов".

Что думают в Африке о войне в Украине

Найти сторонников своей стратегии Шольц попытался и во время визита в несколько африканских государств. Кроме прочего, для Германии важна перспектива покупки газа у Сенегала. Альтернативы российскому природному газу Берлин ищет по всему миру.

В Африке главной проблемой на фоне войны в Украине стали резко выросшие цены на продовольствие и горючее. Если в Германии эта тенденция снижает покупательную способность населения, то во многих африканских странах она может привести к голоду.

В интервью DW Шольц пообещал оказать экономическую помощь странам, пострадавшим от такого развития ситуации. Однако идею выплаты субсидий для компенсации роста цен во всем мире он не поддержал. "Но мы должны начать увеличивать поставки газа и топлива. Мы попытаемся побудить все нефте- и газодобывающие страны увеличить добычу, это разгрузит мировой рынок", — пообещал он.

Что касается стратегии правительства Шольца в отношении Украины и России, то в Африке ее поддерживают далеко не все. Среди 35 государств, которые воздержались во время голосования по резолюции ООН, осуждающей российское вторжение, было 17 африканских.

На пресс-конференции с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой на прошлой неделе Шольц назвал такие результаты голосования "неприемлемыми". Рамафоса же подчеркнул негативные последствия санкций: "Даже страны, которые только наблюдают за конфликтом и не участвуют в нем, пострадают от санкций".

Переговоры о мире без пространства для маневра

В интервью DW Олаф Шольц косвенно призвал президента РФ Владимира Путина подумать об интересах России: "Война не закончится для его страны хорошо ". Санкции "отбросят российскую экономику на десятилетия назад", — предрек Шольц, добавив, что уже по одной этой причине Путин должен закончить войну.

Однако не похоже, что президент России прислушается к этому предостережению. Россия продолжает наступление — по крайней мере, на востоке и юге Украины. Со своей стороны, президент Украины Владимир Зеленский требует, чтобы Москва отказалась от всех украинских территорий, занятых в нарушение международного права, включая Крым, который был аннексирован в 2014 году. Кремль это исключает. При нынешнем положении дел шансы на начало переговоров о мире, похоже, равны нулю.

Оказывать давление на Зеленского правительство Германии, судя по всему, не собирается. Как заявила на прошлой неделе одна из официальных представителей правительства в Берлине: "Только Украина решает, на каких условиях она хочет заключить мир".

Станет ли Украина вторым Афганистаном?

Йоханнес Варвик считает, что для Германии было бы "грубой ошибкой слишком тесно привязывать себя к украинским целям". "У нас есть и другие интересы, отличные от интересов Украины, например, избежать прямой войны с Россией, в которую Украина хотела бы нас втянуть, исходя из своих, понятных интересов. Мы должны избежать этого любой ценой", — уверен эксперт. По его словам, Германии не надо стесняться "оказывать давление на Украину, чтобы она согласилась на политическое компромиссное решение с Россией (…) даже если это означает потерю части своей территории". "На данный момент это лучше, чем постоянная эскалация с непредсказуемыми последствиями", — подчеркивает Варвик.

Если условия Киева для заключения мира будут нереалистично высокими и Россия продолжит воевать, Украина может столкнуться с длительной позиционной войной и войной на истощение, предупреждает он.

Для союзников Киева это может означать, что им придется еще долгое время поддерживать страну деньгами и оружием и помогать беженцам. Тогда может возникнуть своего рода новый Афганистан: годы финансового, военного и гуманитарного участия, конца которому не видно. Судя по всему, сценарий окончания этой войны отсутствует как в Москве, так и в Киеве и Берлине.