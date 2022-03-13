Подоляк: готовится многокомпонентный договор с Россией

Риторика России в ходе переговоров постепенно меняется. Но Москве нужно еще какое-то время, чтобы пришло понимание того, в какую ситуацию она попала, отметил Михаил Подоляк.

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Украина и Россия ведут подготовку по подписанию документа, на базе которого может закончиться война. Об этом в воскресенье, 13 марта, сказал советник главы Офиса президента Михаил Подляк в интервью Коммерсанту.

По его словам, четвертый раунд переговоров состоится после того, как будут наработаны "юридические форматы".

"Как только будут наработаны взаимные встречные уже юридические форматы, будет назначена встреча — четвертый раунд переговоров. Это может быть завтра, послезавтра", — сказал Подоляк.

По его словам, договор между Россией и Украиной должен быть "многокомпонентным".

"Он должен включать в себя несколько позиций. Прежде всего, позиции, касающиеся прекращения собственно войны как таковой. Второй пункт — процедура, скорость по временным параметрам выхода российских войск с территории Украины. Третья часть — это мирное соглашение. Каким образом мир будет гарантирован. И тут возвращаемся к ключевому моменту, вокруг которого все и строится, — гарантии безопасности Украине, чтобы подобные ситуации не повторялись", — отметил советник главы ОП.

Подоляк добавил, что еще один пункт касается восстановления разрушенной в результате боевых действий инфраструктуры. Компенсации за это украинская сторона ждет от России. По его мнению, Украина и Россия движутся к компромиссу

"У нас есть все предложения, которые так или иначе защищают эти интересы, выводят Украину из-под удара с точки зрения того, чтобы не повторились подобные ситуации, выводят Украину в компенсаторные какие-то истории в правильном смысле. И еще раз подчеркиваю: российская сторона гораздо более адекватно уже смотрит. Но еще какое-то время должно пройти, чтобы они в целом на 100% понимали ту ситуацию, в которую попала именно Россия, а не Украина" — сказал Подоляк.

Также, по его словам, финальные соглашения подпишут скорее всего президенты Владимир Зеленский и Владимир Путин.

Накануне Подоляк сообщил, что Украина и Россия провели раунд переговоров в видеоформате. Стороны договорились о создании рабочих подгрупп.