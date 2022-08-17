Подоляк заявил, что Украина рассматривает Крымский мост как законную военную цель

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Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил в интервью The Guardian, что украинские власти рассматривают Крымский мост, соединяющий Крым с материковой частью России, как законную военную цель.

"Это незаконное строительство и основные ворота для снабжения российской армии в Крыму. Такие объекты должны быть уничтожены", — заявил Подоляк.

Подоляк также сказал, что в ближайшие два-три месяца в Крыму могут произойти новые атаки, подобные недавним взрывам на военном складе в Джанкойском районе и на аэродромах в Новофедоровке и Гвардейском. Украина официально отрицала связь со взрывами, но неофициально подтверждала, что причастна к атаке по аэродрому в Новофедоровку.

"Наша стратегия заключается в том, чтобы уничтожить логистику, линии снабжения, склады боеприпасов и другие объекты военной инфраструктуры [России]. Это создает хаос среди российских сил", — сказал Подоляк в интервью The Guardian.

Власти Украины ранее уже говорили о планах атаковать Крымский мост. Так, в июне генерал-майор Вооруженных сил Украины Дмитрий Марченко заявил, что после того, как Украина получит обещанное ей Западом оружие, Крымский мост станет "целью номер один для поражения". В июле советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович говорил, что, "как только появится первая техническая возможность", Крымский мост будет атакован.

В июле заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев написал в своем телеграме, что в случае нападения Украины на Крым "для них всех там одномоментно наступит Судный день".

Во время войны относитесь с осторожностью к информации, которую распространяют даже официальные представители той или иной стороны конфликта.