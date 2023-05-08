Подозреваемого в подрыве автомобиля Прилепина отправили в СИЗО
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Российский суд поддержал ходатайство об аресте на два месяца Александра Пермякова, который подозревается в причастности к подрыву автомобиля с писателем и политиком Захаром Прилепиным.

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Пермякову предъявлены обвинения по статье 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка взрывчатых веществ, совершенное организованной группой) и статье 205 УК РФ (теракт, повлекший смерть человека).

Автомобиль, в котором находился Захар Прилепин, взорвалась 6 мая в Борском районе Нижегородской области. Погиб его водитель Александр Шубин, который в этот раз сел на пассажирское сиденье, тогда как сам Прилепин остался жив и получил переломы обоих ног.

Пермякова задержали спустя несколько часов после взрыва. Он дал показания на камеру, заявив, что был завербован спецслужбами Украины.

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