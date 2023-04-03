Дарья Трепова, подозреваемая в причастности к взрыву в кафе в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб "военкор" Владлен Татарский, задержана, сообщили в Следственном комитете России (СКР). Ранее стало известно, что ее объявили в розыск, а дома у нее прошел обыск.

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"По подозрению в причастности к взрыву в кафе в Санкт-Петербурге сотрудниками СКР совместно с оперативными службами задержана Дарья Трепова. С ней проводятся необходимые следственные действия. Устанавливаются мотивы совершенного преступления, — сообщили в СКР.

Ранее ориентировка на 26-летнюю петербурженку, чье имя называли в СМИ в связи с возможной причастностью к гибели "военкора", появилась в базе розыска МВД.

Национальный антитеррористический комитет (НАК) назвал взрыв в кафе террористическим актом. По версии комитета, он был спланирован "спецслужбами Украины с привлечением агентуры из числа лиц, сотрудничающих с так называемым Фондом борьбы с коррупцией Навального [ФБК в России признан экстремистской организацией и запрещен], активной сторонницей которого является задержанная Трепова".

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк накануне отрицал какую-либо причастность Киева к взрыву в Петербурге, называя его "внутренним терроризмом".

Взрыв на "творческом вечере"

Татарский (настоящее имя Максим Фомин) погиб в воскресенье вечером в результате взрыва в петербургском кафе Street Food Bar № 1, где проходил его "творческий вечер". По свидетельствам очевидцев, взрыв произошел вскоре после того, как одна из посетительниц передала Татарскому подарок — статуэтку.

Как сообщали СМИ, статуэтку, в которой могла быть заложена взрывчатка, вручила "военкору" именно Трепова. Однако официально это информация не подтверждалась.

Петербургское издание "Фонтанка" опубликовало несколько фотографий с девушкой, которые, как утверждается, были сделаны сразу после того, как она вручила Татарскому подарок. Две подруги Треповой, с которыми поговорило "Агентство", подтвердили, что на фото именно она.

Что известно о Треповой

Подтвердил это и один из знакомых девушки в разговоре с "Би-би-си". По его словам, Трепова училась в 408-м лицее в Пушкине (город входит в состав Санкт-Петербурга).

Вечером "Фонтанка" и канал "78" сообщали, что в доме по улице Генерала Хазова в Пушкине силовики провели обыск. По данным "Фонтанки", из дома вывели двух человек, которые могут быть родственниками подозреваемой. После этого агентство "Интерфакс" со ссылкой на источник сообщило, что задержана и сама Трепова, однако эта информация не подтвердилась.

По данным телеграм-канала Astra, силовики задержали мать Треповой, которая рассказала, что виделась с дочерью днем в воскресенье незадолго до взрыва, но ничего странного в ее поведении не заметила.

Подруги Треповой, с которыми поговорило "Агентство", рассказали, что она долго работала в магазине винтажной одежды в Петербурге, но около месяца назад уволилась и переехала в Москву.

По словам собеседниц "Агентства", девушка придерживалась антивоенных взглядов. При этом обе отметили, что не помнят, чтобы Трепова высказывала радикальные идеи. "Только если в шутку и только про феминизм", — сказала одна из собеседниц "Агентства".

Телеграм-канал Baza отмечал, что девушка была известна в кругу петербургских феминисток и политактивистов как "Даша Тыковка" — такой никнейм был у нее в твиттере.

"Веселая была, никаких политических взглядов тогда [в школе] вроде не придерживалась", — рассказал "Би-би-си" знакомый девушки.

Известно, что в прошлом году Дарью Трепову задерживали на антивоенной акции. "Би-би-си" нашла в базе судов Санкт-Петербурга решение Красносельского районного суда и оставившего его в силе горсуда Петербурга о привлечении к ответственности Дарьи Треповой за участие в массовой акции 24 февраля 2022 года — в первый день вторжения российских войск в Украину.

Девушку, как и многих других участников, арестовали на десять суток по статье 20.2.2 КоАП РФ об участии в "массовом пребывании и передвижении", повлекшем нарушение общественного порядка и санитарных антиковидных правил. В постановлении указано, что до этого "за однородные правонарушения" она не привлекалась.

Доказательств вины Треповой в решении не приводится — лишь указано, что она проигнорировала требование полиции разойтись и "добровольно продолжила участвовать в мероприятии". В то время как "лица, не участвующие в мероприятии… заблаговременно покинули место его проведения". Обжаловать арест Треповой ее защитнику не удалось.

За участие той же акции на девять суток арестовали и Дмитрия Рылова — его СМИ называют мужем Треповой. Молодой человек сейчас находится в эмиграции, сообщили изданию Sota в Либертарианской партии России (ЛПР), членом которой он является. При этом в партии подчеркнули, что супруга Рылова отношения к ЛПР не имеет.

"Я считаю, что мою жену подставили. Я в полной уверенности, что она бы никогда не смогла сделать что-то подобное по своей воле. Да, мы вместе с Дарьей действительно не поддерживаем войну в Украине, но считаем, что подобные действия недопустимы. Я пребываю в стопроцентной уверенности, что она бы никогда не согласилась на такое, если бы знала", — заявил сам Рылов проекту SVTV News.

О том, что Трепова могла не знать о том, что в статуэтке, которую она подарила, находится взрывчатое вещество, сообщает и РБК со ссылкой на источник в МВД. По его словам, сотрудники уголовного розыска не исключают, что девушку использовали для совершения теракта. По информации собеседника РБК, Трепова ранее переписывалась с Татарским и посещала другие мероприятия с его участием.

По версии силовиков, операция была подготовлена заранее, и участие в ней принимали несколько человек, между которыми были распределены роли.