Подозреваемый в убийстве банкира в Москве покончил с собой в изоляторе в Беларуси

Следственный комитет Беларуси подтвердил гибель в изоляторе человека, задержанного по подозрению в убийстве банкира Михаила Яхонтова и его семьи в Москве. Ранее о том, что Андрей Скрипкин совершил суицид, сообщали СМИ. Накануне вечером Скрипкин был заочно арестован московским судом, ожидалась его выдача России.

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55-летний подозреваемый в убийстве экс-банкира Яхонтова, его жены и восьмилетнего ребенка был найден мертвым в изоляторе временного содержания в Витебске. "Следственно-оперативная группа сейчас проводит осмотр в изоляторе. В настоящее время полученные данные указывают на то, что имело место самоубийство", — сообщили БЕЛТА в пресс-службе Следственного комитета Беларуси.

Накануне стало известно, что по подозрению в убийстве топ-менеджера обанкротившегося Смоленского банка Яхонтова и его семьи заочно арестован его бывший партнер по бизнесу Андрей Скрипкин. "Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал заочный арест в отношении Андрея Скрипкина", — говорили ТАСС в пресс-службе Кунцевского суда Москвы.

По информации источника Интерфакса, Скрипкин был задержан в Беларуси, где дал следователям признательные показания. "По его словам, убийство не было спланировано и произошло спонтанно", — говорил собеседник агентства.

Утром источники Интерфакса и ТАСС сообщили, что подозреваемый в убийстве бывшего банкира и его семьи совершил суицид. "Вчера вечером Скрипкин покончил жизнь самоубийством в камере", — сказал собеседник "Интерфакса".

Газета "Коммерсант" пишет, что уже в четверг Скрипкина должны были отправить в Москву. Издание предполагало, что вопрос о его экстрадиции мог быть решен в ходе визита генпрокурора России Игоря Краснова в Минск, который начался утром в четверг.

Убийство на Мосфильмовской

Тела 57-летнего бывшего заместителя управляющего московским филиалом Смоленского банка Михаила Яхонтова, его 39-летней супруги и их восьмилетнего сына с признаками насильственной смерти обнаружили во вторник, 26 октября, в квартире жилого дома на Мосфильмовской улице.

По сведениям источника Интерфакса, Скрипкин рассказал белорусским следователям, что пришел к бывшему банкиру "обсуждать финансовые дела".

"Диалог постепенно перешел в конфликт, завязалась драка, в ходе которой Скрипкин повалил Яхонтова, связал его, а затем и всех членов семьи. Не добившись от Яхонтова выполнения своих требований, Скрипкин расправился со всеми членами семьи и уехал на автомобиле в Белоруссию", — пересказал версию произошедшего собеседник Интерфакса.

Вычислить подозреваемого удалось благодаря камерам наблюдения, установленным в жилом комплексе "Воробьевы горы", где жили убитые, пишет "Коммерсант". По версии издания, бывший партнер по бизнесу мог убить Яхонтова из-за возникшего между ними конфликта, а членов его семьи — как свидетелей.

Дело Яхонтова

Яхонтова ранее судили за растрату и преднамеренное банкротство. Уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата) в отношении бывших заместителей управляющего московским филиалом Смоленского банка Яхонтова и Романа Щербакова, а также владельца банка Павла Шитова завели в марте 2016 года.

По версии следствия, узнав о том, что ЦБ собирается отозвать лицензию у банка, его руководство приостановило обслуживание счетов клиентов, ссылаясь на технические сбои, писал "Коммерсант". Лицензия была отозвана еще в декабре 2013 года, в феврале 2014 года банк был признан банкротом.

Следствие утверждало, что обвиняемые через московский филиал приобретали у подконтрольных им фиктивных компаний не обеспеченные ценные бумаги, выдавали кредиты фирмам-однодневкам и отчуждали в их пользу недвижимое имущество. После банкротства у банка осталась задолженность перед кредиторами в размере более 19 млрд рублей.

Яхонтов был арестован. Его обвинили в том, что вместе с подельниками незадолго до краха банка он вывел оттуда на счета подконтрольных иностранных компаний более 600 млн рублей. Шитов находится в розыске.

В марте 2019 года Яхонтову, Щербакову и еще трем фигурантам был вынесен приговор, суд признал их виновными в крупной растрате и преднамеренном банкротстве банка. Яхонтов получил шесть лет колонии общего режима. К этому времени они уже отсидели часть срока в СИЗО. Он вышел на свободу в 2020 году.

По данным аналитической системы СПАРК, в июне этого года в отношении Яхонтова приставами возбуждено исполнительное производство о принудительном взыскании более 8,4 млрд рублей по решению суда от 2019 года.