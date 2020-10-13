Подозреваемый в убийстве трех человек в Нижегородской области найден мертвым

В поселке Большеорловское в Нижегородской области найдено тело 18-летнего Данила Монахова, подозреваемого в стрельбе на автобусной остановке, в результате которой погибли три человека. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Следственный комитет.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Как пишет портал телеканала "Дождь", в СК рассказали, что на теле подростка есть огнестрельное ранение. Baza пишет, что он совершил самоубийство.

Подросток открыл стрельбу днем 12 октября в поселке Большеорловское, когда к остановке подошел автобус. ТАСС со ссылкой на источник писал, что Монахов начал стрелять после ссоры с бабушкой. Он ранил ее из ружья, затем застрелил соседа и двоих человек на остановке, "поскольку был в невменяемом состоянии". Еще двое человек получили ранения.

В Росгвардии сообщили, что Монахов владел ружьем на законных основаниях и получил его меньше месяца назад. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц.