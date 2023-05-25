Подписаны документы о российском ядерном оружии в Беларуси

В четверг, 25 мая, министры обороны двух стран Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали в Минске "документы, определяющие порядок содержания российского нестратегического ядерного оружия в специальном хранилище на территории Республики Беларусь", — говорится в сообщении пресс-службы белорусского Минобороны.

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По словам Шойгу, осуществляемые Россией и Беларусью меры "соответствуют всем действующим международно-правовым обязательствам". Он подчеркнул, что Россия, размещая в Беларуси нестратегическое ядерное оружие, не передает его Минску, и что контроль над оружием и решение о его применении остается за Москвой.

В свою очередь Хренин назвал ядерное оружие РФ в Беларуси "ответом на агрессивную политику недружественных стран", которая должна напомнить о "недопустимости дальнейшей эскалации обстановки в регионе". Кроме того, министры "обсудили военно-политическую обстановку и вопросы военно-технического сотрудничества" между их ведомствами.

"Безусловно, это шаг ни к деэскалации, ни к снижению напряженности", — ответил официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Питер Стано на вопрос DW о подписанном Москвой и Минском соглашении. Он назвал этот договор новой провокацией в контексте незаконной агрессии России и сотрудничающей с ней в этом Беларуси. "ЕС, конечно, будет очень внимательно следить за его реализацией и реагировать соответствующим образом", — заявил Стано на брифинге в Брюсселе 25 мая.

Президент РФ Владимир Путин 25 марта заявил, что Россия по просьбе Минска разместит свое тактическое ядерное оружие в Беларуси, отметив, что США уже давно действуют аналогичным образом на территории союзных им стран. Строительство хранилища планируется завершить к 1 июля.

Москва уже передала Минску ракетный комплекс "Искандер", который может быть носителем ядерного оружия, и оказала помощь в переоборудовании белорусских самолетов для применения специальных боеприпасов. Белорусские военнослужащие прошли соответствующую подготовку в России.