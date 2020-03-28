Подтверждена 7 смерть от коронавируса в Литве (дополнено)

"Вечером 28 марта 2020 года еще одной печальной новостью стала смерть 78-летнего пациента, проходившего курс лечения в офтальмологическом отделении. И хотя в этом возрасте было не одно заболевание, вирус COVID-19 был также установлен. Искренние соболезнования родным и близким ...", - написал мэр Клайпеды Витаутас Грубляускас в Facebook.

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Шестой человек умер в больнице Укмерге и находился в группе риска. "Человек пожилого возраста, уже лечился", - сказала пресс-секретарь Министерства здравоохранения Неринга Микенайте.

Она также добавила, что коронавирус был обнаружен у человека до его смерти.

На сегодняшний день в Литве зарегистрировано 382 случая коронавируса Covid-19, а также шесть случаев смерти.