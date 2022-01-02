Похищенный 33 года назад китаец нашел свою семью благодаря воспоминаниям из детства
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Житель Китая, похищенный более 30 лет назад, воссоединился со своей биологической матерью благодаря карте деревни из его детства, которую он нарисовал по памяти.

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Ли Цзинвэю было всего четыре года, когда его выманили из дома и продали шайке, торгующей детьми.

24 декабря прошлого года он выложил в мобильное приложение для короткометражных видео Douyin (аналог TikTok) нарисованную от руки карту. По этому рисунку полиция распознала небольшую деревню в провинции Юньнань и нашла там женщину, у которой пропал сын.

Тест ДНК подтвердил их родство, и в субботу, 1 января, мать с сыном встретились.

На видеозаписи Ли Цзинвэй осторожно снимает с матери защитную маску и изучает ее лицо, прежде чем разрыдаться и обнять ее.

"Тридцать три года ожидания, бесчисленные тоскливые ночи, наконец, карта, нарисованная от руки по памяти, и вот настал этот момент освобождения, — написал он в своем аккаунте перед встречей с родными. — Спасибо всем, кто помог мне воссоединиться с семьей".

Ли был похищен в 1989 году недалеко от города Чжаотун на юге Китая и впоследствии продан семье, жившей в юго-восточной провинции Гуандун, на расстоянии более 1800 км от его родной деревни.

Повзрослев, он пытался выяснить у приемных родителей информацию о своем происхождении, сверялся с базами данных ДНК, но все безуспешно. Тогда Ли обратился за помощью через интернет.

"Я — ребенок, который ищет свой дом. Меня привез в Хэнань лысый сосед примерно в 1989 году, когда мне было около четырех лет", — рассказал он.

"Это карта моей родной местности, которую я нарисовал по памяти", — Ли Цзинвэй показал примерный путеводитель по деревне. На нем были изображены школа, бамбуковый лес и небольшой пруд.

Этой видеозаписью поделились тысячи пользователей.

Кражи детей — не редкость в Китае. Чаще всего похищают и продают другим семьям мальчиков, поскольку в патриархальном китайском обществе ценится наличие сына.

Ежегодно в Китае пропадают около 20 тысяч детей.

В то же время благодаря развитию интернета и доступности тестов ДНК молодым людям все чаще удается найти биологических родителей.

В июле прошлого года житель провинции Шаньдун Го Гантан воссоединился со своим сыном через 24 года после его похищения.

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BBC News Русская служба:

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