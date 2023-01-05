Похороны Бенедикта XVI: впервые папа римский проводил своего предшественника

В Ватикане в четверг состоялись похороны ушедшего на покой в 2013 году папы римского Бенедикта XVI.

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Эти похороны — уникальная для католической церкви церемония. Впервые в истории церкви церемонию прощания с папой римским возглавлял другой, действующий, папа римский.

Обычно в последний путь почившего главу католической церкви провожает камерарий Папы Римского, который в момент смерти понтифика становится временно исполняющим обязанности главы церкви — до момента избрания нового папы.

Бенедикта XVI провожал в последний путь папа римский Франциск.

Поминальная месса прошла на ступенях собора Святого Петра. На площади, по оценке полиции Ватикана, собрались около 50 тысяч человек.

Папа римский Франциск I возглавил службу, находясь в кресле-коляске. Из-за проблем с коленом понтифик в последнее время часто передвигается на коляске.

В четверг в Ватикане стоит туман, купол собора во время открытой поминальной мессы было практически не видно.

Во время богослужения раздались аплодисменты в честь Бенедикта XVI — так часть верующих выразила свое восхищение и уважение.

После открытой мессы в соборе Святого Петра проходит закрытое поминальное богослужение, за которым последует церемония погребения.

Гроб с телом понтифика поместят в цинковый гроб, который, в свою очередь, будет помещен в еще один деревянный гроб. Затем тело понтифика будет перенесено в склеп.

Богослужение в соборе Святого Петра в Ватикане проходило фактически так же, как и при похоронах папы римского, не покинувшего престол до самой смерти. Однако ряд изменений в молитвах и песнопениях, отмечающих статус Бенедикта XVI как "папы на покое", все же были.

Также обычно после смерти понтифика уничтожается его "кольцо рыбака" — перстень из золота с изображением апостола Петра, забрасывающего рыбацкую сеть с лодки в море. Такое кольцо изготавливается лично для каждого вновь избранного папы и должно напоминать о том, что папа является продолжателем миссии апостола Петра — ловцом душ человеческих. После смерти либо отречения папы камерарий уничтожает его перстень в присутствии других кардиналов.

Такой церемонии в случае Бенедикта XVI не было, поскольку его кольцо было "аннулировано" еще в 2013 году, в момент отречения.

И впервые за почти 10 лет право на ношение белых одежд в Ватикане будет только у одного человека — действующего главы Католической церкви Франциска.

2 января гроб с телом Бенедикта XVI был выставлен в соборе Святого Петра в Ватикане, чтобы все желающие могли проститься с ним. За первые пять часов к гробу понтифика пришли более 40 тысяч человек, сообщает полиция Ватикана.

Тело папы на покое Бенедикта XVI находится в кипарисовом гробу, в гроб также помещены некоторые предметы, напоминающие о его нахождении на престоле — лист с перечислением наиболее знаковых событий за время его папства, а также монеты, выпущенные в то время, когда он был главой Католической церкви.

В церемонии похорон приняли участие делегации из Италии и из Германии — с родины почившего понтифика.

Кроме того, присутствовали король и королева Бельгии, но не как официальные гости — они пожелали проститься с Бенедиктом XVI в личном качестве.

Бенедикт XVI будет похоронен в склепе, находящемся под собором Святого Петра. Ранее в этом склепе находилось тело его предшественника — папы римского Иоанна Павла II, скончавшегося в 2005 году. Позже, в 2011 году, гроб с телом Иоанна Павла II был перенесен на место последнего упокоения в часовню Святого Себастьяна.

Бенедикт XVI, скончавшийся 31 декабря в возрасте 95 лет, был избран папой в 2005 году. На тот момент ему было 78 лет, он стал одним из самых пожилых кардиналов в истории, взошедших на Святой Престол.

Известно, что когда в 2005 году умер предыдущий папа Иоанн Павел II, кардинал Йозеф Ратцингер (имя Бенедикта XVI в миру, до избрания папой) уже подумывал о том, чтобы отойти от церковных дел.

Бенедикт XVI был первым понтификом из Германии за последние пять веков.

Критики и недоброжелатели потом не раз припоминали понтифику его детство в нацистской Германии, а также тот факт, что в 1941 году он вступил в гитлерюгенд и даже служил в зенитном батальоне. К католической вере Йозеф Ратцингер обратился уже после войны.

В феврале 2013 года 86-летний Бенедикт XVI объявил, что покидает престол по состоянию здоровья.

"Неоднократно испытав свою совесть перед Богом, я пришел к уверенности, что моих сил, из-за преклонного возраста, больше не достаточно для надлежащего исполнения служения Святого Петра", — заявил Бенедикт XVI.

Это стало первым добровольным отречением от папского престола за последние почти шесть веков: в 1415 году подобным образом поступил Григорий XII.

После отречения от престола Бенедикт XVI получил почетный титул "папы на покое" и поселился в бывшем женском монастыре Матери Церкви в Ватикане. После отречения он практически не появлялся на публике.