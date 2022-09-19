Сегодня Великобритания прощается с королевой Великобритании Елизаветой II. Она умерла в возрасте 96 лет после 70 лет правления.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Русская служба Би-би-си" ведет прямую трансляцию церемонии в Вестминстерском аббатстве, где проводить Ее Величество в последний путь собрались мировые лидеры и члены королевских семей мира, от Испании до Японии.

После службы в Вестминстерском аббатстве гроб с телом королевы будет доставлен в Виндзор и помещен в усыпальницу рядом с ее покойным мужем, принцем Филиппом.

В лондонской студии Би-би-си — Олег Антоненко и Яна Литвинова.







