Похороны принца Филиппа пройдут 17 апреля
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Похороны принца Филиппа пройдут в Виндзоре в следующую субботу 17 апреля. Событие будет иметь статус королевских, но не государственных похорон, "что полностью отражает пожелания герцога", сообщает со ссылкой на заявление Букингемского дворца "Русская служба Би-би-си".

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Траурные мероприятия начнутся в 15:00 по местному времени и буду транслироваться по телевидению. Из-за пандемии Covid-19 жителей Великобритании просят не стремиться попасть на мероприятия.

Полный список церемонии прощания будет объявлен в четверг.

Известно, что принц Гарри, герцог Сассекский, посетит похороны, но его жена Меган Маркл по совету врача останется дома.

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Великобритания Елизавета II Меган Маркл принц Гарри
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