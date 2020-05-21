Полет "Драгона". Астронавты НАСА готовятся к историческому старту

Астронавты НАСА Даг Харли и Боб Бенкен прибыли в космический центр имени Кеннеди во Флориде и начали подготовку к историческому старту корабля Dragon компании Space X, который в среду на следующей неделе должен отправить их на Международную космическую станцию (МКС).

В прошлом НАСА всегда полагалась на собственные ракеты и летательные аппараты для вывода человека в космос, но в 2011 году американское космическое агентство прекратило полеты своего последнего "шаттла" и сделало ставку на сотрудничество с коммерческими компаниями.

Средства для вывода человека на околоземную орбиту поручили разработать двум американским фирмам: SpaceX во главе с Илоном Маском и аэрокосмическому гиганту Boeing. Договоренности предполагают, что они могут продавать места в своих аппаратах космическим агентствам различных стран, другим компаниям — и даже "туристам" — богатым людям, желающим посмотреть на Землю из космоса.

Даг Харли и Боб Бенкен прибыли на космодром на мысе Канаверал из центра управления пилотируемыми полетами имени Джонсона в Техасе. Там они находились в карантине, а в центре Кеннеди астронавты и дальше будут соблюдать карантинные меры, чтобы не допустить заражения перед стартом в среду.

Огневое испытание

В течение следующих нескольких дней ракету Falcon-9 производства Space X вместе с капсулой Dragon, которая доставит их на орбиту, выкатят на знаменитый стартовый комплекс номер 39. Именно он использовался для запуска большинства американских космических миссий с участием экипажа — от полетов на Луну до стартов "Шаттлов".

Предполагается, что в ближайшее время будет проведено статическое огневое испытание ракеты Falcon-9, когда на короткое время будут запущены все девять двигателей первой ступени, чтобы проверить их готовность к полету.

Кроме того, будет отрепетирована вся процедура доставки экипажа на космический корабль. Для этого оба астронавта наденут скафандры, их отвезут на стартовую площадку, а затем они займут свои места в капсуле.

Даг Харли описывает Dragon так: "Это просто замечательный корабль. Он совсем не похож на "Шаттл" — он намного меньше, это капсула. Это очень современный аппарат с технологической точки зрения. Мы очень рады, что всего через неделю окажемся в настоящем космическом корабле, а не на тренажере".

Боб Бенкен признался, что экипаж чувствует на себе давление истории. До этого американские астронавты использовали для полетов в космос всего четыре вида кораблей, так что старт в среду будет пятым в истории выводом на орбиту совершенно новой системы.

Богатый опыт

"Разумеется, нас вдохновляет пример всех наших предшественников. Всякий раз, когда мы говорили с астронавтами, которые в прошлом получали возможность отправиться в космос, они нам советовали: "как можно лучше приготовьтесь ко всему, что может с вами случиться", — сказал Бенкен журналистам.

Впрочем, Бенкен и Харли сами имеют большой опыт: каждый из них в прошлом дважды отправлялся в космос на "Шаттлах", причем Харли участвовал в последней миссии американских "челноков" в истории в 2011 году.

Для НАСА полет на следующей неделе крайне важен, поскольку он станет первым настоящим испытанием новой американской стратегии по выводу человека в космос.

"В ближайшее время американские астронавты должны вновь отправиться в космос на американской ракете с американской земли, — говорит директор НАСА Джим Брайденстайн. — Но на этот раз мы делаем это совсем не так, как раньше. Мы работаем в партнерстве с коммерческой индустрией, понимая, что, кроме НАСА, у нее будут другие клиенты. Это позволит снизить наши расходы и сделать космос более доступным".

Пока эта модель будет работать только для полетов на несколько сотен километров от Земли, на Международную космическую станцию. Однако позже планируется расширить ее для миссий в дальний космос.

В апреле НАСА выбрала три фирмы, которые займутся разработкой средств для возобновления полетов человека на Луну. Точно также как нынешняя миссия, это будет коммерческий проект, за который американское космическое агентство заплатит частным компаниям.