Полицейская операция по всей Европе: задержаны 44 человека
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Европейские органы полиции и юстиции сообщили об успешной операции против крупной международной преступной сети.

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В ходе следственных мероприятий на территории десяти стран, в том числе Германии, задержано уже 44 человека, сообщили европейское полицейское ведомство Европол и европейское ведомство юстиции Евроюст в ходе совместной пресс-конференции 25 ноября.

Задержанные подозреваются в торговле наркотиками, отмывании денег и принадлежности к криминальной сети, которая считается одной из опаснейших в Евросоюзе. Следствие установило, что целый ряд преступных организаций на трех континентах сотрудничают для совершения масштабных преступлений в Евросоюзе и за его пределами.

В ходе облав на предполагаемых главарей сети и их сообщников было произведено 94 обыска по всей Европе. Члены преступной сети действовали на территории Литвы, Латвии, Чехии, Польши, Франции, Германии и Словакии.

В Европоле и Евроюсте отметили, что одна только торговля наркотиками имела гигантские масштабы. В ходе облав было конфисковано большое количество кокаина, гашиша, каннабиса и метамфетамина. В международной полицейское операции участвовали органы юстиции и полиции из 11 стран, в том числе Германии, США, Франции и Испании.

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