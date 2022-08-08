Полицейские в Лондоне во время досмотра раздевали детей. Известно как минимум о 650 случаях

Такие данные опубликовал английский омбудсмен, проведший собственное расследование после недавнего досмотра 15-летней школьницы — инцидент привлек внимание крупнейших британских СМИ. По местным законам, проводить такой обыск без присутствия взрослого возможно только в случае "срочной необходимости", хотя по статистике половина досмотров не привела к возбуждению дела.

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Как показывают недавно обнародованные данные, с 2018-го по 2020 год лондонские полицейские подвергли обыску с раздеванием не менее 650 детей в возрасте от 10 до 17 лет. Об этом сообщает BBC.

Уполномоченная по делам детей в Англии Рэйчел де Соуза заявила, что "глубоко потрясена" этой статистикой. "При обыске с раздеванием осматриваются ваши самые интимные места. Для любого ребенка это будет травмирующим и беспокоящим опытом," — добавила она.

Де Соуза также подчеркнула, что полицейские, проводившие подобные обыски, проявляли особый интерес к чернокожим юношам. На них пришлось 58% подтвержденных случаев, тогда как в британской столице только 19% детей в возрасте от 10 до 17 лет — чернокожие.

Почти в четверти случаев досмотр проходил без присутствия третьего совершеннолетнего лица. Более половины обысков не привели к судебному преследованию — как считает де Соуза они, вероятно, не были "оправданными или необходимыми во всех случаях".

Child Q was not an isolated incident. The Children's Commissioner today publishes figures obtained from the Met Police that suggest in almost a quarter of strip searches of children no 'appropriate adult' was present, in breach of their own guidelines. https://t.co/PuLXRLnYjL — Children's Commissioner for England (@ChildrensComm) August 8, 2022

Офис уполномоченного по правам детей в Англии начал свое расследование после мартовских публикаций в британских СМИ о 15-летней чернокожей школьнице из восточного Лондона — ее (как потом выяснилось, ошибочно) заподозрили в употреблении марихуаны и раздели при обыске в поисках наркотиков. Взрослые при этом не присутствовали (хотя этого требует законодательство), а полицейских не смутило, что у девочки в то время была менструация. С родителями школьницы представители правопорядка также не связывались.

Де Соуза выразила обеспокоенность и по поводу проблем со статистикой, которую ведет лондонская полиция. "Примерно для каждого пятого обыска с раздеванием они даже не могут сказать мне, где это происходило", — отметила омбудсмен.

В заявлении столичной полиции говорится, что ведомство "работает в темпе", чтобы обеспечить уважительное обращение с детьми, которых решают досмотреть. Также будут введены новые меры, требующие у полицейского получить дополнительное разрешение на проведение такого обыска.