Полицейские в Лондоне во время досмотра раздевали детей. Известно как минимум о 650 случаях

Такие данные опубликовал английский омбудсмен, проведший собственное расследование после недавнего досмотра 15-летней школьницы — инцидент привлек внимание крупнейших британских СМИ. По местным законам, проводить такой обыск без присутствия взрослого возможно только в случае "срочной необходимости", хотя по статистике половина досмотров не привела к возбуждению дела.

Как показывают недавно обнародованные данные, с 2018-го по 2020 год лондонские полицейские подвергли обыску с раздеванием не менее 650 детей в возрасте от 10 до 17 лет. Об этом сообщает BBC.

Уполномоченная по делам детей в Англии Рэйчел де Соуза заявила, что "глубоко потрясена" этой статистикой. "При обыске с раздеванием осматриваются ваши самые интимные места. Для любого ребенка это будет травмирующим и беспокоящим опытом," — добавила она.

Де Соуза также подчеркнула, что полицейские, проводившие подобные обыски, проявляли особый интерес к чернокожим юношам. На них пришлось 58% подтвержденных случаев, тогда как в британской столице только 19% детей в возрасте от 10 до 17 лет — чернокожие.

Почти в четверти случаев досмотр проходил без присутствия третьего совершеннолетнего лица. Более половины обысков не привели к судебному преследованию — как считает де Соуза они, вероятно, не были "оправданными или необходимыми во всех случаях".

