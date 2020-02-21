Полицейские в Пярну провели рейд и обнаружили шесть незаконно работавших на стройке граждан Украины

В четверг, 20 февраля, полиция проконтролировала строительные объекты в Пярну, чтобы выяснять, работают ли там люди на законных основаниях. В результате на трех стройках было обнаружено шесть нелегалов с Украины, сообщает портал Err.ee.

"Вместе с Налогово-таможенным департаментом и Трудовой инспекцией проверили три строительных объекта в Пярну, — сообщил руководитель отдела наздора за миграцией Ляэнеской префектуры Марго Петерс. — В ходе рейда обнаружили шесть граждан Украины, незаконно работающих в Эстонии".

По словам Петерса, все шесть украинцев работали на одном предприятии, в отношении которого начато делопроизводство о проступке.

Эти шесть граждан Украины не были надлежащим образом зарегистрированы в Департаменте полиции и погранохраны, поэтому не имели права работать в Эстонии. В отношении их тоже начато делопроизводство о проступке. Украинцам грозит штраф до 1200 евро или арест, а предприятие могут наказать штрафом до 32 000 евро.