Полицейского, обвиняемого в убийстве Джорджа Флойда, отпустили под залог в $1 млн
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Бывшего полицейского Дерека Шовина, который обвиняется в убийстве темнокожего охранника Джорджа Флойда в Миннеаполисе, выпустили из тюрьмы под залог в миллион долларов, сообщает со ссылкой на NBC портал телеканала "Дождь".

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Теперь Шовин должен явиться в суд в марте следующего года.

В протоколе суда Миннесоты говорится, что за Шовина был внесен миллион долларов безналичным платежом. Ранее суд установил такую сумму залога при условии, что экс-полицейский не будет общаться с семьей погибшего Флойда.

До этого Шовин содержался в тюрьме максимального режима с конца мая. Его обвиняют в убийстве и непредумышленном убийстве. Судебное заседание назначено на 8 марта 2021 года. Ранее еще троих экс-полицейских, присутствовавших при убийстве, отпустили под залог в 750 тысяч долларов.

В мае Джорджа Флойда задержали возле продуктового магазина в Миннеаполисе по подозрению в оплате товара поддельной купюрой. Шовин встал коленом на шею задержанному, хотя тот жаловался на удушье. Это продолжалось в течение девяти минут. Вскоре Флойд умер. Четырех полицейских, задержавших его, уволили. Смерть Флойда стала причиной массовых протестов, беспорядков и погромов в США — протестующие требовали прекратить полицейское насилие в отношении темнокожего населения.

Позже президент США Дональд Трамп подписал указ, который запрещает полицейским применять удушающий прием при задержании. Это можно будет делать только в том случае, если жизнь полицейского находится в опасности.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

4

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Джордж Флойд президент США Дональд Трамп США
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Проветрить голову: проводим выходные в Вентспилсе
Читмил без обмана. Опыт фитнес-тренера Ребекки Габране
Топ блюд Лауры Икауниеце, которые можно заказать в Wolt
В ходе учений проверили готовность служб к ликвидации последствий загрязнения в порту
Неделя вместе с 'Wolt': выбор Агнесе Зелтини
Взгляд в прошлое: от кассового аппарата до мобильных платежных терминалов
Что привезти на память из Вентспилса
Паланга – идеальное место для укрепления здоровья и обретения покоя