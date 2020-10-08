Полицейского, обвиняемого в убийстве Джорджа Флойда, отпустили под залог в $1 млн

Бывшего полицейского Дерека Шовина, который обвиняется в убийстве темнокожего охранника Джорджа Флойда в Миннеаполисе, выпустили из тюрьмы под залог в миллион долларов, сообщает со ссылкой на NBC портал телеканала "Дождь".

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Теперь Шовин должен явиться в суд в марте следующего года.

В протоколе суда Миннесоты говорится, что за Шовина был внесен миллион долларов безналичным платежом. Ранее суд установил такую сумму залога при условии, что экс-полицейский не будет общаться с семьей погибшего Флойда.

До этого Шовин содержался в тюрьме максимального режима с конца мая. Его обвиняют в убийстве и непредумышленном убийстве. Судебное заседание назначено на 8 марта 2021 года. Ранее еще троих экс-полицейских, присутствовавших при убийстве, отпустили под залог в 750 тысяч долларов.

В мае Джорджа Флойда задержали возле продуктового магазина в Миннеаполисе по подозрению в оплате товара поддельной купюрой. Шовин встал коленом на шею задержанному, хотя тот жаловался на удушье. Это продолжалось в течение девяти минут. Вскоре Флойд умер. Четырех полицейских, задержавших его, уволили. Смерть Флойда стала причиной массовых протестов, беспорядков и погромов в США — протестующие требовали прекратить полицейское насилие в отношении темнокожего населения.

Позже президент США Дональд Трамп подписал указ, который запрещает полицейским применять удушающий прием при задержании. Это можно будет делать только в том случае, если жизнь полицейского находится в опасности.