Полицейскому грозит пожизненный срок за убийство афроамериканца в США

Полицейские пытались задержать афроамериканца Рейшарда Брукса в Атланте. Брукс от полученных ранений скончался.

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Прокуратура предъявила экс-полицейскому Гарретту Рольфу в общей сложности 11 обвинений в рамках дела об убийстве афроамериканца Рейшарда Брукса в Атланте, сообщается в среду, 17 июня. По обвинению в убийстве Рольфу грозит пожизненный срок или смертная казнь.

Второму полицейскому Девину Броснану, который принимал участие в задержании, предъявлены три обвинения, одно из которых — нападение с отягчающими обстоятельствами.

Рольф и Броснан 12 июня приехали по вызову из-за того, что машина, в которой спал 27-летний Брукс, перегородила часть площадки у кафе Wendy's. Как видно на кадрах полицейской видеозаписи, два сотрудника правоохранительных органов пытались провести проверку на наличие алкоголя в крови у водителя, но ситуация вышла из-под контроля. Брукс выхватил у одного из полицейских электрошокер и попытается сбежать. Полицейский несколько раз выстрелил в мужчину. Впоследствии Рэйшард Брукс скончался в больнице

После происшествия в городе вспыхнули протесты.Начальник полиции Атланты Эрика Шилдс подала в отставку.